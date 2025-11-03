EICMA 2025: Suzuki svela la nuova gamma 2026

(Adnkronos) –

Suzuki si presenta a EICMA 2025 con una visione chiara: fondere tradizione sportiva e innovazione tecnologica in una gamma che anticipa il futuro della mobilità su due ruote. Al Padiglione 6, Stand I42, il marchio giapponese svelerà in anteprima mondiale le novità 2026, con una conferenza stampa in programma martedì 4 novembre alle 9:30, trasmessa in diretta sul canale YouTube di Suzuki Moto Italia. La presenza Suzuki a Milano si articolerà in quattro temi portanti: gamma 2026, racing, sostenibilità e lifestyle. Dalle maxi-enduro alle naked compatte, fino agli scooter elettrici, ogni modello riflette il DNA sportivo e l’attenzione alla qualità che contraddistinguono la Casa di Hamamatsu. Tra le protagoniste assolute spiccano la GSX-R1000R 40° Anniversario, con tre livree ispirate alla storia sportiva del marchio, e la GSX-8R CUP, derivata dal trofeo monomarca Suzuki. Quest’ultima monta un bicilindrico da 776 cc da 83 CV e si distingue per il perfetto equilibrio tra potenza, precisione e maneggevolezza. Accanto alle sportive, spazio alle V-Strom 1050DE, V-Strom 800DE e alla speciale V-Strom Giro d’Italia, che celebra la collaborazione con la corsa rosa. Nella sezione cross, le RM-Z250 e RM-Z450 ribadiscono la vocazione racing del marchio. Il futuro della mobilità urbana è affidato allo e-Address, scooter elettrico da 125 cc con 80 km di autonomia, perfetto per gli spostamenti cittadini e simbolo dell’impegno Suzuki verso una mobilità sostenibile. La passione per il brand trova espressione anche nella Capsule Collection, linea di abbigliamento esclusiva che mescola richiami heritage e stile street contemporaneo.

