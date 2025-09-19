Honda WN7: la prima moto elettrica della Casa dell’Ala

(Adnkronos) –

Honda segna un momento storico nel mondo delle due ruote con il lancio della WN7, la sua prima moto elettrica destinata al mercato europeo. Il modello, già preordinabile online fino al 31 dicembre 2025, sarà disponibile nelle concessionarie ufficiali Honda a partire da febbraio 2026 al prezzo di 15.190 euro, IVA inclusa. Il nome WN7 racchiude l’essenza del progetto: la “W” rimanda al concetto Be the Wind, la “N” richiama l’anima Naked della moto e il numero “7” identifica la fascia di potenza. L’ispirazione deriva direttamente dal prototipo EV FUN Concept presentato a EICMA 2024, da cui riprende linee futuristiche e snelle. La Honda WN7 è equipaggiata con una batteria agli ioni di litio fissa che garantisce oltre 130 km di autonomia. Grazie alla compatibilità con lo standard CCS2, tipico del settore automobilistico, è possibile effettuare una ricarica rapida dal 20% all’80% in soli 30 minuti. Con una wall box domestica da 6 kW, invece, la ricarica completa richiede meno di tre ore. Il peso contenuto di 217 kg e il motore elettrico raffreddato a liquido da 18 kW offrono prestazioni equivalenti a quelle di una moto con motore termico da 600 cc, con il vantaggio di una coppia massima di 100 Nm, paragonabile a un 1000 cc. Per i neopatentati è prevista anche una versione da 11 kW, accessibile con patente A1. Silenziosa, fluida e priva di vibrazioni, la WN7 ridefinisce il concetto di piacere di guida su due ruote. La qualità costruttiva, l’equilibrio ciclistico e l’esperienza maturata da Honda in oltre 75 anni di storia motociclistica si ritrovano in questo nuovo modello elettrico. Ulteriori dettagli tecnici saranno svelati a EICMA 2025, dove verranno mostrati anche lo schermo TFT da 5 pollici connesso tramite Honda RoadSync e il sistema di illuminazione full LED. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)