Italdesign EVX Project: lo studio olografico sulla piattaforma MEB

(Adnkronos) – L’EVX Project di Italdesign nasce come ricerca creativa attorno alla piattaforma modulare elettrica MEB del

Gruppo Volkswagen, punto di riferimento per versatilità e scalabilità. L’iniziativa non ha come obiettivo la produzione di un modello specifico, ma la sperimentazione di proporzioni e volumi alternativi capaci di ampliare la visione del design automobilistico elettrico. La presentazione ufficiale è in programma il 10 settembre all’IAA Summit di Monaco, presso lo stand del Gruppo Volkswagen, con una rappresentazione interamente olografica che permetterà di esplorare i dettagli stilistici e proporzionali del progetto.

EVX si concentra sull’architettura MEB+ a trazione anteriore e si inserisce nella nuova famiglia di Electric Urban Car. Il concept immaginato è un coupé 2+2 a tre porte, dalle dimensioni compatte: 4,23 metri di lunghezza, 1,82 metri di larghezza e 1,49 metri di altezza, con un passo di 2,6 metri. Seguendo la tradizione di Italdesign, lo studio integra valutazioni di fattibilità preliminare per garantire soluzioni concrete e realizzabili. L’esercizio di design mette in luce il potenziale della piattaforma nel rispondere alle esigenze di costruttori anche esterni al Gruppo Volkswagen, con una forte attenzione alla flessibilità di adattamento a mercati e target differenti. Dal punto di vista strategico, il progetto ribadisce la capacità di Italdesign di affrontare con approccio integrato sfide complesse di stile e ingegneria. Il lavoro del CAS Team ha permesso di trasformare concetti iniziali in modelli tridimensionali raffinati e dettagliati in tempi rapidi, confermando l’eccellenza delle competenze interne.

EVX rappresenta quindi non solo una riflessione sulle possibilità della piattaforma MEB, ma anche un segno tangibile del ruolo di Italdesign come centro di innovazione e come punto di contatto privilegiato tra il Gruppo Volkswagen e i costruttori esterni, in un’ottica di continua valorizzazione delle tecnologie proprietarie in scenari diversificati. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)