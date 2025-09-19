Italian Bike Week 2025: Lignano Sabbiadoro capitale dei motociclisti

(Adnkronos) – Lignano Sabbiadoro si trasforma in un palcoscenico internazionale per la quarta edizione della Italian Bike Week 2025, appuntamento che chiude simbolicamente la stagione motociclistica. Già dal giovedì il Villaggio allestito nell’Area Luna Park si è popolato di appassionati, con un clima estivo che promette di richiamare decine di migliaia di biker provenienti da tutta Europa. Non solo moto custom, ma anche enduro, offroad e adventure: l’edizione 2025 dell’Italia Bike Week è stata pensata per un pubblico eterogeneo, accomunato dalla passione per le due ruote e dal desiderio di vivere giornate di motori, musica e condivisione. Le iscrizioni al Custom Bike Show, tappa ufficiale dell’Italian Motorcycle Championship, hanno aperto la scena espositiva con motociclette uniche, frutto del lavoro dei migliori customizer italiani ed europei. Quest’anno debutta anche l’ARTigliate Custom Contest, dedicato alle special offroad: dalle Adventure alle Scrambler, fino a Tracker e Classic Enduro, con premiazioni fissate per sabato pomeriggio. Il programma non trascura gli amanti dell’esplorazione: le Adventure Ride organizzate da MV Adventure offriranno percorsi di circa 150 km su sterrato, tra coste adriatiche e zone pedemontane. Per chi preferisce l’asfalto, il Motoclub Danilo Vian proporrà mototour tematici: venerdì verso Cividale del Friuli, patrimonio UNESCO, e sabato a San Daniele, capitale del prosciutto. Attesissimo il Free Chapter Italian Event, che porterà a Lignano oltre 700 harleysti per un “raduno nel raduno” destinato a culminare con la grande parata del sabato. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)