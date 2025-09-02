Mitsubishi Outlander e Outlander PHEV incoronati Family Green Car of the Year 2026

(Adnkronos) –

Mitsubishi Motors North America ha ottenuto un importante riconoscimento: Outlander e Outlander Plug-in Hybrid sono stati eletti congiuntamente Family Green Car of the Year 2026 da Green Car Journal. Si tratta di un traguardo storico, poiché per la prima volta in 21 anni di assegnazione del premio due modelli "fratelli" conquistano insieme il titolo principale. Il riconoscimento conferma l'impegno della Mitsubishi nello sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile, capaci di coniugare efficienza, comfort e versatilità per le famiglie moderne. La giuria di Green Car Journal ha premiato la doppia proposta Mitsubishi sottolineando i progressi del nuovo Outlander Plug-in Hybrid 2026, che introduce una batteria più capiente in grado di offrire un'autonomia elettrica estesa, aggiornamenti di design esterni e interni, assetto rivisto per una guida più precisa e un impianto audio Yamaha di ultima generazione. Parallelamente, debutta anche la versione mild-hybrid dell'Outlander, evoluzione considerata fondamentale per ridurre ulteriormente i consumi e le emissioni senza rinunciare alla praticità quotidiana. I due modelli, che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi, beneficiano della lunga esperienza ingegneristica Mitsubishi e dell'esclusivo sistema Super All-Wheel Control (S-AWC), capace di garantire sicurezza e stabilità in diverse condizioni di guida. Il modello attualmente in vendita, Outlander PHEV 2025, offre già fino a 61 km in modalità 100% elettrica e un'autonomia complessiva di circa 675 km. Di recente ha introdotto aggiornamenti estetici e meccanici, oltre al primo impianto Yamaha audio di serie su un'auto venduta negli Stati Uniti.