Opel all’IAA Mobility 2025: 60 anni di concept car

(Adnkronos) – Sessant’anni fa Opel scriveva un capitolo fondamentale della storia automobilistica europea con la GT Experimental, la prima concept car mai realizzata da un costruttore del continente. Oggi all’IAA Mobility di Monaco, il marchio torna a stupire con la Corsa GSE Vision Gran Turismo: un progetto che unisce reale e digitale, prestazioni elettriche estreme e lo spirito pionieristico che ha reso celebre Opel. La nuova show car rappresenta l’ultima tappa di una tradizione che, dal 1965 a oggi, ha dato vita a studi innovativi e spesso visionari, capaci di anticipare linguaggi stilistici e soluzioni tecniche. Dalla GT Experimental alla Monza Concept, fino all’attualissima Opel Experimental del 2023, il percorso dei designer di Russelsheim è stato costellato da prototipi entrati nell’immaginario collettivo. Al Salone di Francoforte del 1965, Opel presentò la GT Experimental: una coupé compatta a due posti con linee sportive e fari a scomparsa che conquistarono immediatamente pubblico e critica. Tre anni dopo, il prototipo divenne realtà di serie con la GT. Quel successo aprì la strada a modelli altrettanto sorprendenti come la Opel CD del 1969, futuristica coupé con carrozzeria in vetroresina e soluzioni mai viste prima in Europa. Negli anni ’80 Opel tornò a ispirarsi alla sua bestseller Corsa per sviluppare concept dallo spirito pratico e innovativo: la Junior del 1983 puntava su consumi ridotti e leggerezza, mentre la Scamp del 1993 anticipava i moderni SUV compatti grazie a soluzioni versatili e a un tetto apribile a tutta lunghezza. Con l’arrivo del nuovo millennio la sperimentazione si fece ancora più radicale. La Frogster del 2001 proponeva configurazioni multiple grazie a un tetto flessibile in alluminio, mentre la RAK e del 2011 interpretava la mobilità elettrica in chiave giovanile e accessibile, con autonomia di 100 km e una velocità massima di 120 km/h. Dieci anni fa, all’IAA 2013, Opel presentò la Monza Concept, un laboratorio su ruote capace di coniugare aerodinamica, modularità e infotainment con proiezioni LED e sistemi di comunicazione avanzata. Nel 2023, la Opel Experimental ha incarnato la visione del marchio: un SUV 100% elettrico, aerodinamico ed essenziale, simbolo di un design tedesco moderno e sostenibile. Oggi la tradizione incontra il futuro con la Corsa GSE Vision Gran Turismo. Equipaggiata con un powertrain elettrico da 588 kW (800 CV), 800 Nm di coppia e capace di passare da 0 a 100 km/h in appena 2 secondi, rappresenta l’apice della gamma sportiva Opel. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)