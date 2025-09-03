Tesla lancia la Nuova Model Y Performance

(Adnkronos) – Dopo il profondo aggiornamento introdotto all’inizio dell’anno sulla gamma Model Y, Tesla presenta la Nuova Model Y Performance, versione evoluta del suo SUV elettrico più venduto al mondo. Il nuovo modello combina raffinatezza, design e prestazioni, rafforzando ulteriormente la leadership del marchio californiano nel segmento dei veicoli a batteria ad alte prestazioni. La nuova variante introduce soluzioni stilistiche dedicate all’aerodinamica e alla dinamica di guida: paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, spoiler in fibra di carbonio per maggiore stabilità, cerchi forgiati Arachnid 2.0 da 21’’ con coperture aerodinamiche e dettagli esclusivi come pinze freno rosse e badge Performance. La Model Y Performance eroga ben 460 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiunge i 250 km/h. L’efficienza resta un punto cardine: con un consumo medio di 16,2 kWh/100 km, l’autonomia tocca i 580 km WLTP, un valore di riferimento per un SUV elettrico ad alte prestazioni. La nuova Model Y Performance, oltre agli equipaggiamenti premium già presenti su Model Y, dal tetto panoramico in vetro ai vetri acustici, dallo schermo posteriore da 8’’ agli aggiornamenti software over-the-air, introduce un touchscreen da 16’’, più grande e ad alta risoluzione, con l’80% di pixel in più rispetto alla versione standard. La Nuova Model Y Performance è disponibile da oggi in Italia a partire da 61.990 euro. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)