Volkswagen T-Roc 2025: più spazio, tecnologia e motori ibridi

(Adnkronos) –

Volkswagen rinnova uno dei suoi modelli più apprezzati, presentando la nuova T-Roc 2025. Dal lancio del 2017, il SUV compatto ha superato i due milioni di unità vendute, e oggi si propone in una veste completamente aggiornata, pensata per alzare ulteriormente l’asticella nel segmento. La seconda generazione guadagna 12,2 centimetri in lunghezza e un passo più ampio, con evidenti benefici per l’abitabilità interna e la capacità del bagagliaio, che ora raggiunge 465 litri. Il design riprende i tratti tipici della famiglia Volkswagen, con un frontale che si ispira alla Tayron e un posteriore più dinamico, in stile coupé. L’illuminazione gioca un ruolo centrale: i nuovi fari LED Matrix IQ.LIGHT e il logo VW illuminato donano alla T-Roc una firma luminosa distintiva, visibile sia di giorno che di notte. L’abitacolo è stato progettato per trasmettere una qualità percepita superiore, con plancia rivestita in tessuto, inserti retroilluminati e materiali morbidi al tatto. La tecnologia è protagonista: il Digital Cockpit Pro da 10 pollici e il display infotainment fino a 12,9 pollici offrono una gestione intuitiva e personalizzabile. Per la prima volta debutta un Head-Up Display direttamente sul parabrezza, mentre il rotore multifunzione permette di regolare modalità di guida, volume e scenari luminosi interni. La nuova T-Roc debutta in Europa con due motori mild hybrid a 48V: 1.5 eTSI da 116 e 150 CV, abbinati a cambio DSG a 7 rapporti. Seguiranno versioni full hybrid e un 2.0 TSI con trazione integrale 4MOTION.

La piattaforma MQB evo consente di adottare sistemi di assistenza avanzati come il Travel Assist, capace di gestire cambi di corsia in autostrada e adattarsi ai limiti di velocità. Il Park Assist Pro, invece, memorizza le manovre e permette di parcheggiare anche da remoto tramite smartphone. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)