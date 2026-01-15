cityfood
venerdì 16 Gennaio 2026
Salute

Il futuro della salute: l’importanza delle scienze della vita sul sistema Paese

Redazione
Redazione
(Adnkronos) – Il settore delle Life science, cioè delle scienze della vita, che include la farmaceutica, è di importanza strategica per l'Italia e per il benessere della popolazione. Ed è in grado di migliorare la salute attraverso la ricerca, lo sviluppo di terapie avanzate e l'accesso a farmaci.  Nel primo episodio del vodcast 'Salute, sostenibilità e nuove frontiere' partiamo proprio dal futuro della salute e dall’importanza delle scienze della vita sul sistema Paese. Ospiti di Maddalena Guiotto, giornalista Adnkronos: Fausta Bergamotto, Sottosegretario di Stato al MiMit, Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Fabrizio Greco, Vice President & General Manager, AbbVie Italia; e il Sen. Francesco Zaffini, presidente della Commissione Sanità, Senato della Repubblica.  "SSN – Salute, sostenibilità e nuove frontiere", il vodcast di Adnkronos e AbbVie, è disponibile ogni mese con un nuovo episodio, su YouTube, Spotify e sulla sezione podcast di adnkronos.com. 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

