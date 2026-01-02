cityfood
cityeventi
domenica 4 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
Salute

Influenza, Ciccozzi: “Piccola frenata fisiologica ma tornerà a crescere”

Redazione
Redazione
- Advertisement -

(Adnkronos) – "C'è stata un piccola frenata dell'influenza, fisiologica, dovuta anche ai conteggi dei sistemi di sorveglianza che sotto le feste di Natale rallentano. Mi aspetto un aumento dei contagi già dal prossimo bollettino ma l'importante è che i vaccinati hanno sintomatologia molto più lieve rispetto ai non immunizzati che però vanno ad intasare i pronto soccorso. Anch'io vaccinato ho preso l'influneza, in questi giorni, ma il massimo delle temperatura che ho avuto è 37.2 e questo grazie proprio al vaccino che tiene bassi i sintomi della malattia". Così l'epidemiologo romano Massimo Ciccozzi commenta all'Adnkronos Salute l'ultimo bollettino dell'influenza il primo del 2026 che ha registrato un leggero calo legato ad "una possibile riduzione nel numero di visite e dati trasmessi in concomitanza con il Natale" e "per la chiusura delle scuole", riportava il bollettino.  
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap