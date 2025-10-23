AI Cina: +117% crescita economia digitale e iniziativa ‘AI Plus’

(Adnkronos) – Il boom dell'Intelligenza Artificiale (AI) in Cina sta agendo da catalizzatore per la crescita esponenziale dell'economia digitale del Paese. Decisive sono le innovazioni nelle tecnologie chiave e il forte sostegno politico che ne alimentano la rapida integrazione in tutti i settori industriali e nella vita quotidiana. L'espansione cinese nel campo dell'AI è supportata da dati che ne certificano la leadership globale, in particolare per il 60% dei brevetti AI depositati a livello mondiale. Questa supremazia tecnica è accompagnata da una crescita impetuosa delle imprese e dall'innovazione nei modelli di grandi dimensioni (LLM) sviluppati internamente, come DeepSeek. Il motore di questa trasformazione è alimentato da abbondanti risorse di dati e da un sistema industriale completo. I risultati economici dimostrano un forte momentum della digital economy cinese: nel 2024, il numero di imprese di dati ha superato quota 400.000. Il valore dell'industria dei dati ha raggiunto i 5,86 trilioni di yuan (circa 826 miliardi di dollari USA), segnando un'impressionante crescita del 117% rispetto al 2020. Nel frattempo l'impatto applicativo dell'AI è già evidente in vari settori, dall'agricoltura al manifatturiero fino ai servizi pubblici, dove le applicazioni dimostrano risultati tangibili nell'aumento della produttività e nella profonda trasformazione dei comparti tradizionali. Il governo cinese ha intrapreso sforzi sostenuti per guidare la transizione dall'economia digitale verso una vera e propria "smart economy" e una "società intelligente". All'inizio di quest'anno, il Paese ha lanciato l'iniziativa nazionale "AI Plus", il cui obiettivo primario è rafforzare l'infrastruttura di supporto all'AI e accelerare l'integrazione della tecnologia in tutti i domini economici e sociali. Questa iniziativa sottolinea l'impegno strategico nel consolidare l'AI non solo come strumento tecnologico, ma come vera e propria forza trainante per il progresso economico e la competitività globale.

