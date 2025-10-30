Apex Legends: arriva Adrenalina – Il video

(Adnkronos) – La nuova stagione di Apex Legends è pronta a irrompere sulla scena del battle royale con il nome Adrenalina, promettendo un’ondata di emozioni estreme e una serie di modifiche che rivoluzioneranno il meta di gioco. Electronic Arts (EA) e Respawn hanno pubblicato il trailer ufficiale di gameplay, svelando tutti i dettagli sugli imminenti aggiornamenti. I giocatori si troveranno a "cavalcare l'onda dell'adrenalina estrema﻿" in una mappa Olympus completamente revisionata e riprogettata per massimizzare il ritmo delle partite e elevare le strategie di combattimento a un livello inedito. La mappa fluttuante di Olympus è stata ricostruita per garantire maggiore fluidità e un equilibrio migliore. Sono stati aggiunti 4 nuovi punti di interesse (POI) cruciali che alterano la dinamica degli scontri. Tra questi spiccano l’immenso campus della "Somers University", il gigantesco "Motore gravitazionale" e lo "Stabilizzatore", un'epica piattaforma aerea. Il gameplay verticale riceve un impulso significativo grazie alle nuove piattaforme sospese nel "Dockyard", che permettono ai giocatori di tenere d'occhio il cielo.

Ma ecco il trailer completo La stagione Adrenalina introduce modifiche sostanziali alle abilità di tre Leggende chiave, orientandole verso un gameplay più veloce e dinamico:

Valkyrie è stata potenziata nel combattimento aereo: i suoi "Jet VTOL" ottengono un aumento di velocità e si ricaricano tre volte più velocemente. La sua "Tempesta di Missili" è più utile che mai, eliminando l'autodanno, rimuovendo il limite di altezza e ora scansionando i nemici all'impatto e mettendo in cooldown le abilità passive di movimento. Inoltre, la sua Ultimate, "Slancio etereo", richiede un tempo di decollo più breve. I nuovi potenziamenti sbloccano espansioni dei modelli dei missili e aumenti significativi del tempo di decollo dell'abilità Ultimate.

Rampart vede la sua "Copertura Tattica Amplificata" evolversi con il gameplay, guadagnando salute man mano che il livello Evo aumenta, garantendo aumenti di velocità e includendo un tetto. I suoi potenziamenti aggiungono "ricariche veloci e munizioni infinite quando si spara da dietro la Copertura Amplificata" e rigenerano la salute delle barriere fuori dal combattimento.

Horizon vola più in alto: il suo "Ascensore Tattico Gravitazionale" ha un cooldown più breve e una maggiore velocità di sollevamento. L'abilità Ultimate, "Buco nero", riceve una salute maggiore. I potenziamenti migliorati creano maggiori opportunità di movimento aereo, consentendo di cadere rapidamente accovacciandosi a mezz'aria o di planare fuori dagli Ascensori Gravitazionali per un maggiore controllo aereo. Tra gli aggiornamenti di gameplay spicca l'introduzione di un nuovo hop-up per l'Alternator: la "devastazione a doppia canna". L’"Alternator" si trasforma in una "micidiale arma fulminea con l'hop-up Doppio sparo!", permettendo di sparare con entrambe le canne contemporaneamente. Il movimento senza limiti è supportato dalla nuova meccanica di"scalata potenziata", che aumenta la velocità dei salti da muri e sporgenze, facilitando l'ingaggio in combattimento. Anche il veicolo "Trident" è stato migliorato, con una collisione più precisa e una salute dedicata ai veicoli (inclusi gli effetti visivi). La stagione include, come di consueto, nuovi oggetti cosmetici nell'"Accessori adrenalinici del pass Battaglia".

