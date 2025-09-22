Apple Intelligence su Apple Watch, come funziona e su quali modelli

(Adnkronos) – Con watchOS 26, Apple estende ufficialmente le funzioni di Apple Intelligence anche al suo smartwatch. Dopo iPhone, iPad, Mac e più di recente Vision Pro, tocca ora ad Apple Watch accogliere le capacità di AI sviluppate a Cupertino. Ma come spesso accade quando si parla di compatibilità hardware, la situazione non è così lineare: ogni funzione richiede condizioni differenti, e non tutte saranno disponibili sugli stessi modelli. Le novità si concentrano su tre aree principali. La prima è la traduzione in tempo reale in Messaggi, che permette di tradurre direttamente dal polso. Per sfruttarla serviranno però un Apple Watch Series 9, Series 10 o Ultra 2 e, contemporaneamente, un iPhone compatibile con Apple Intelligence (dal 15 Pro in poi). La seconda è Smart Replies, che diventa più precisa grazie ai modelli linguistici integrati nell’orologio. In questo caso i requisiti si semplificano: basta avere un Apple Watch recente (dalla Series 9 in su) e non è necessario possedere un iPhone aggiornato all’AI. Infine, arriva Workout Buddy, un assistente per l’allenamento che funziona con qualsiasi modello di Apple Watch collegato a cuffie Bluetooth, ma richiede la presenza di un iPhone compatibile con Apple Intelligence nelle vicinanze. In pratica, ogni funzione segue una logica diversa: traduzioni e allenamento dipendono dall’accoppiata con lo smartphone, mentre le risposte intelligenti si basano sul solo hardware dell’orologio. Una frammentazione che potrebbe creare qualche confusione, soprattutto considerando che tutte queste capacità rientrano comunque sotto l’etichetta unitaria di “Apple Intelligence”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)