Apple Watch SE 3, più funzioni e prestazioni a un prezzo accessibile

(Adnkronos) – Apple ha presentato il nuovo Apple Watch SE 3, un aggiornamento che amplia le possibilità del modello più accessibile della gamma. Pur restando nella fascia di prezzo pensata per chi si avvicina per la prima volta al mondo Apple Watch, il dispositivo introduce novità che fino a ieri erano riservate ai modelli superiori: dal display always-on alla ricarica rapida, passando per un set di funzioni legate alla salute e al fitness sempre più completo. Il cuore delle novità è il chip S10, che rende possibile la visualizzazione always-on senza sacrificare troppo l’autonomia. Lo schermo resta sempre attivo e consultabile con un colpo d’occhio, mentre il vetro Ion-X, quattro volte più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente, promette maggiore solidità. La batteria garantisce fino a 18 ore di utilizzo con supporto alla ricarica rapida: bastano 15 minuti per ottenere 8 ore aggiuntive di autonomia. Sul fronte della salute, Apple Watch SE 3 guadagna strumenti come Qualità del sonno, che fornisce un punteggio complessivo e un’analisi dettagliata delle fasi notturne, basandosi anche su dati e linee guida cliniche. Arrivano inoltre il rilevamento della temperatura del polso, le stime retrospettive dell’ovulazione e le notifiche di apnea notturna, che si aggiungono al già ricco pacchetto di funzioni legate al cuore, al monitoraggio del ciclo e alla sicurezza personale (rilevamento cadute, SOS emergenze e altro). Per chi pratica sport, l’app Allenamento e il sistema di chiusura degli anelli Attività restano i punti di riferimento, ora arricchiti da un’interfaccia più personalizzabile e dal nuovo Workout Buddy basato su Apple Intelligence. Questo assistente vocale incoraggia l’utente durante l’attività in base ai dati raccolti su frequenza cardiaca, distanza e obiettivi di fitness. Il chip S10 consente anche l’elaborazione on-device di Siri, con risposte più rapide e sicure, e introduce nuovi gesti come Doppio tap e Scatto del polso, che permettono di interagire con lo smartwatch usando una sola mano. Migliora anche la gestione delle chiamate grazie a Isolamento vocale, che riduce i rumori di fondo, e alla possibilità di riprodurre musica e podcast direttamente dall’altoparlante. Di serie sul nuovo SE, watchOS 26 porta con sé il design Liquid Glass, quadranti inediti come Flusso e Precisione, una Raccolta smart più proattiva, traduzione automatica dei messaggi in tempo reale e nuove funzioni per chiamate e note. Apple Watch SE 3 è disponibile in pre-ordine e arriverà nei negozi il 19 settembre. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)