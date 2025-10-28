(Adnkronos) – Come ogni anno, il Padiglione Carducci ospiterà la sessione di live-painting organizzata da Area Performance ODV, che si concluderà con la classica asta di beneficenza della domenica. Ecco la lista di alcuni degli artisti e delle artiste che parteciperanno: Ivana Abbate Andrea Alemanno Paola Andreatta Marco Bernardini Claudio Capellini Domenico Cava Alice Chesi Silvia Corso Alberto Dal Lago Giuseppe De Iure Antonio De Luca Alekos Diacodimitri Jesper Ejsing Marco Fabbri Diego Fichera Paola Fiorentino Renato Florindi Nicholas Fusari Diego Gabriele Giacomo Galligani Daniele Garbugli Michele Giorgi Elisabetta Giulivi Giusti Lorenzo Tyler Jacobson Karl Kopinski Katerina Ladon Cristiana Leone Davide Marescotti Eduard Marinov Carlo Monopoli Andrea Musso Francesco Natali Daniele Orizio Alberto Pagliaro Beatrice Pelagatti Andrea Piparo Davide Pizi Michele Poli Simone Pontieri Fabio Porfidia Giulio Primo Daniele Procacci Mirco Pucci Chiara Riva Lapo Roccella Davide Romanini Giulia Rubenni Jacopo Schiavo Cristiano Soldatich Anna Chiara Stagi Gabriele Stazi Luca Strati Sunny Dee Francesca Urbinati Vanadia Antonello Venditti Florinda Zanetti
Area Performance 2025
