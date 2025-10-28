cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
(Adnkronos) – A LC&G 2025 il divertimento non finisce dopo le 19… anzi! Mostre, spettacoli, concerti, live show, cinema horror, torri aperte fino a mezzanotte e serate fuori dal comune, ecco tutto quello che succede by night. Al link a fondo pagina c’è tutto quello che devi sapere su questi eventi: date, orari, location e come accedere.  Queste sono le principali location del divertimento notturno: Lucca Games Cafè (Padiglione Carducci) Piazzale San Donato Torre Guinigi Torre delle Ore Villa Bottini Teatro del Giglio Auditorium San Francesco Auditorium San Romano Palazzetto dello Sport Cinema Astra Cinema Centrale Cinema Moderno Music Piazzale Verdi 
Scopri tutti gli eventi di LC&G 2025 by night. 
Scarica la mappa e il programma degli eventi By Night
 
—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

