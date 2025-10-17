Cybersecurity: il primato di Fata Informatica nelle certificazioni di qualità

(Adnkronos) – La certificazione delle competenze professionali in cybersecurity è diventata un imperativo strategico. Fata Informatica si posiziona come un unicum nel panorama italiano. La società è infatti l'unico organismo italiano a rilasciare certificazioni in ambito cybersecurity accreditate da Accredia secondo la rigorosa norma ISO/IEC 17024:2012. Tale accreditamento conferisce ai titoli rilasciati un valore legale e tecnico oggettivo e verificabile, essenziale sia a livello nazionale che internazionale. Le qualifiche professionali rilasciate da Fata Informatica spaziano da figure altamente tecniche a ruoli di indirizzo strategico, includendo: Ethical Hacker, Digital Forensic Expert, SOC Specialist e Information Security Officer (CISO).

Queste certificazioni non sono semplici titoli formali: esse sono basate su norme tecniche UNI e risultano allineate al quadro europeo delle competenze ICT (e-CF). Questo allineamento garantisce che le competenze certificate abbiano un riconoscimento effettivo, soddisfando i requisiti richiesti dalle pubbliche amministrazioni e dalle stazioni appaltanti nell'ambito di bandi e gare, oltre a essere riconosciute dalla Legge 4/2013. Le certificazioni rappresentano, quindi, uno strumento concreto che offre ai professionisti un vantaggio competitivo e, al contempo, garantisce alle organizzazioni di affidarsi a figure con conoscenze, abilità ed esperienza realmente attestate. Il CEO e Fondatore di Fata Informatica, Antonio Capobianco, ha espresso orgoglio per il traguardo raggiunto: "Fata Informatica è oggi l’unico ente Italiano a rilasciare certificazioni di questo livello, con riconoscimenti validi sia sul piano nazionale che internazionale – un primato che ci rende orgogliosi e che testimonia il nostro impegno costante nel garantire standard elevatissimi a chi opera in un settore strategico come la cybersecurity." Un elemento di distinzione cruciale è la spendibilità delle qualifiche anche al di fuori dei confini nazionali. Grazie agli accordi multilaterali sottoscritti da Accredia con organismi internazionali come EA, IAF e ILAC, i professionisti italiani possono valorizzare le proprie competenze in contesti internazionali, rafforzando il ruolo della professionalità italiana in un mercato globale sempre più competitivo. Le certificazioni di Fata Informatica si configurano, pertanto, non solo come un percorso individuale di crescita, ma come un tassello strategico fondamentale per la resilienza nazionale e per l'affermazione internazionale delle competenze cyber italiane di elevato standard qualitativo.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)