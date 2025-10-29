(Adnkronos) – C.B. Cebulski, Cristiano Tomei, Giuseppe Camuncoli, Paolo Barbieri, il giro del mondo con Lorenzo Prattico, i cocktail di Chip Zdarsky e Charlie Adlard, i “Rare Flavours” di Ram V e Filipe Andrade, l’ultimate Cooking Battle Di Manga Issho, l’inedita partita del gioco di ruolo Brancalonia e tanti altri ospiti e appuntamenti. Lucca Comics & Games rinnova anche quest’anno la partnership con Foodmetti – Artisti delle tavole, il festival nel festival dedicato alle eccellenze del mondo del fumetto e dell'enogastronomia. Foodmetti negli anni si è affermato come una meta imprescindibile per tutti gli appassionati e come il luogo ideale per incontrare autori e autrici in modo informale. Primo fra tutti, C.B. Cebulski, editor-in-chief di Marvel, che sarà un ospite fisso di Foodmetti e che potrete trovare anche allo stand Panini Comics negli orari a lui dedicati. Questa quarta edizione di Foodmetti si terrà all'interno di Palazzo Guinigi, prestigiosa location simbolo della Città di Lucca, che ospiterà anche le mostre di Lucca Comics & Games, inclusa la personale di Sergio Algozzino, che avremo l’onore di accogliere proprio all’interno dello spazio Foodmetti. E proprio la Torre Guinigi è la protagonista di questa nuova edizione di Foodmetti, a partire dalla splendida locandina firmata da Paolo Barbieri, che sarà nostro ospite per la colazione inaugurale di Foodmetti 2025. Ma la location non è l’unica novità, cambia anche il servizio di ristorazione, che quest’anno sarà affidato al team lucchese di De Cervesia. Sotto l’egida dello Chef Cristiano Tomei, De Cervesia proporrà piccola cucina, piatti caldi e panini, il tutto accompagnato dalle birre del Birrificio Baladin e da una rotazione di birre di piccoli birrifici locali selezionati direttamente dallo staff di De Cervesia. Torna invece la Bottega Foodmetti, affidata nuovamente alla Libreria Altroquando di Roma, dove si terranno i firmacopie dei nostri ospiti e nella quale saranno disponibili libri, graphic novel e prodotti enograstronomici a tema cibo e fumetto, oltre alla speciale lattina di birra Foodmetti by Baladin raffigurante la locandina di Foodmetti 2025. Come da tradizione, Foodmetti offrirà numerosi appuntamenti imperdibili, in cui autori e autrici di fumetto si cimenteranno nelle vesti di cuochi e bartender, in collaborazione con le più importanti case editrici italiane. Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti dell’edizione 2025:

IL PROGRAMMA DI TUTTI GLI EVENTI

Conducono Eleonora Cozzella e Paolo Campana de Il Gusto, Giuseppe Camuncoli e Carlo Spinelli di Foodmetti

29 OTTOBRE

ORE 10.00 – 11.00 | TEATRO FOODMETTI COLAZIONE CON L’AUTORE IN COMPAGNIA DI PAOLO BARBIERI Conduce Massimiliano Loizzi In collaborazione con Sergio Bonelli Editore e Lo Scarabeo ORE 12.00 – 13.00 | TEATRO FOODMETTI ODINO E VALHALLA: BIRRE…. DIVINE! Presentazione delle due birre nate dal sodalizio tra il grande artista Gabriele Dell'Otto e Fra Daniele dei frati francescani TOR In collaborazione con Birrificio Due Fusti ORE 14.00 – 15.00 | TEATRO FOODMETTI CORDIALMENTE … FOODMETTI Degustazione in compagnia di Julien Blondel, a cura del sake sommelier In Sake Veritas In collaborazione con J-Pop e Sake Company ORE 15.00 – 16.00 | TEATRO FOODMETTI DRINK, PAINT & PUNK! Performance liquide tratte dal volume “Ricettario di Una Folle”, con Eleonora Romolini e Ninjaz ORE 16.00 – 17.00 | BOTTEGA FOODMETTI FIRMACOPIE: ELEONORA ROMOLINI E NINJAZ ORE 16.30 – 17.30 | TEATRO FOODMETTI MANGA ISSHO ULTIMATE COOKING BATTLE Due superstar italiane del manga, Marco Albiero e Federica Di Meo, si sfideranno in un regolamento dei conti che decreterà un solo vincitore. Ma stavolta i loro strumenti di lavoro non saranno pennini né tavolette, bensì… padelle e spatole! Con Marco Albiero e Federica Di Meo In giuria: Roberto Cocciolo, Gen Hashiba, Emanuela Pacotto e Kenta Suzuki. Modera Cristian Posocco In collaborazione con Star Comics e Kikkoman ORE 18.00 – 19.00 | TEATRO FOODMETTI PAGURI COMICS CAFÉ Cinque incontri tra autori e autrici per parlare senza fretta di fumetto Special guest: Alberto Pagliaro Conducono Emiliano Pagani e Daniele Caluri ORE 19.00 – 20.00 | BAR FOODMETTI APERITIVO AL BAR FOODMETTI Guest bartender: Lorenzo Fonda In collaborazione con Coconino Press

30 OTTOBRE

ORE 10.00 – 11.00 | TEATRO FOODMETTI COLAZIONE CON L’AUTORE IN COMPAGNIA DI LA TRAM Conduce Massimiliano Loizzi In collaborazione con La Revue ORE 11.00 – 12.00 | BOTTEGA FOODMETTI FIRMACOPIE: LA TRAM ORE 11.00 – 12.00 | TEATRO FOODMETTI IL MISTERO DELLA ZUPPA DI DURVERE Presentazione del fumetto di Stefano Tofani e Valerio Barchi ideato dal Comune di Capannori e dalla Piana del Cibo, nell’ambito del progetto europeo FoodClic, per la promozione di una alimentazione locale sana e sostenibile. Con Stefano Tofani, Silvia Sarti, Alessio Ciacci e Giorgio Dalsasso ORE 14.00 – 15.00 | TEATRO FOODMETTI CORDIALMENTE … FOODMETTI Degustazione in compagnia di Ariel Olivetti, con Marco Rizzo e Marco Macelloni In collaborazione con Lucca Crea e Branca ORE 15.00 – 16.00 | BOTTEGA FOODMETTI FIRMACOPIE: ELEONORA ROMOLINI ORE 15.30 – 17.00 | TEATRO FOODMETTI COOKING SHOW: I RAMEN DI NARUTO Lo chef giapponese Masami Kuroda, Sabrina Falconi e l’editor Martina Petrucci ci guidano alla scoperta del piatto più goloso tratto dal volume “Le Ricette Segrete di Naruto Shippuden”. In collaborazione con Tunué e Ristorante Nida ORE 17.00 – 18.00 | TEATRO FOODMETTI NATALE A CASA BALADIN Presentazione della Birra Foodmetti e del Calendario dell’Avvento 2025. Con Giuseppe Camuncoli, Fabio Mozzone e Alessio “Islaz” Franzoso In collaborazione con Birrificio Agricolo Baladin ORE 18.00 – 19.00 | TEATRO FOODMETTI PAGURI COMICS CAFÉ Cinque incontri tra autori e autrici per parlare senza fretta di fumetto Special guest: Zuzu Conducono Emiliano Pagani e Daniele Caluri ORE 19.00 – 20.00 | BAR FOODMETTI APERITIVO AL BAR FOODMETTI Guest bartender: Cristina Kokoro e Eleonora Gatta In collaborazione con Panini Comics

31 OTTOBRE

ORE 10.00 – 11.00 | TEATRO FOODMETTI COLAZIONE CON L’AUTORE IN COMPAGNIA DI GUILHERME PETRECA Conduce Massimiliano Loizzi In collaborazione con Toshokan ORE 11.00 – 12.00 | BOTTEGA FOODMETTI FIRMACOPIE: GUILHERME PETRECA ORE 12.00 – 13.00 | TEATRO FOODMETTI COOKING SHOW: LE RICETTE DI RARE FLAVOURS Alla scoperta della visionaria opera gastrofumettistica insieme agli autori Ram V e Filipe Andrade, e attraverso le creazioni dello chef Cristiano Tomei. In collaborazione con Edizioni BD e Ristorante L’Imbuto ORE 13.30 – 14.30 | TEATRO FOODMETTI CORDIALMENTE … FOODMETTI Degustazione in compagnia di Emiliano Mammucari, con Marco Rizzo e Lorenzo Aiosa In collaborazione con Sergio Bonelli Editore e VodkaMadonna ORE 14.30 – 16.30 | TEATRO FOODMETTI LIVE PAINTING GIACON ALL STARS X ALESSI Decorazione e personalizzazione di prodotti Alessi Con Massimo Giacon e Giacomo Bevilacqua, Otto Gabos, Jason Howard, Grazia La Padula, Silvia Ziche ORE 15.00 – 16.00 | BOTTEGA FOODMETTI FIRMACOPIE: ELEONORA ROMOLINI ORE 16.30 – 17.30 | BOTTEGA FOODMETTI FIRMACOPIE: JASON HOWARD ORE 17.00 – 18.00 | TEATRO FOODMETTI AMARE, DISEGNARE E DEGUSTARE MIYAZAKI Il mondo del maestro dello Studio Ghibli sviscerato dalla scrittrice Silvia Casini, con la partecipazione dell’illustratrice Laura Zavalloni e del sake sommelier In Sake Veritas In collaborazione con Sake Company ORE 18.00 – 19.00 | BOTTEGA FOODMETTI FIRMACOPIE: SILVIA CASINI ORE 18.00 – 19.00 | TEATRO FOODMETTI PAGURI COMICS CAFÉ Cinque incontri tra autori e autrici per parlare senza fretta di fumetto Special guest: Officina Infernale Conducono Emiliano Pagani e Daniele Caluri ORE 19.00 – 20.00 | BAR FOODMETTI APERITIVO AL BAR FOODMETTI Guest bartender: Charlie Adlard In collaborazione con saldaPress

1 NOVEMBRE

ORE 10.00 – 11.00 | TEATRO FOODMETTI COLAZIONE CON L’AUTORE IN COMPAGNIA DI LORENZO LA NEVE E SPUGNA Conduce Massimiliano Loizzi In collaborazione con GigaCiao ORE 11.00 – 12.00 | BOTTEGA FOODMETTI FIRMACOPIE: LORENZO LA NEVE ORE 11.00 – 12.00 | TEATRO FOODMETTI IN CUCINA CON WACOM – LE RICETTE DISEGNATE! Il pioneer Wacom Alessio Tommasetti, guidato dallo chef Cristiano Tomei, alle prese con l’illustrazione in diretta di un piatto servito in… tavoletta grafica! In collaborazione con Wacom ORE 12.00 – 13.00 | TEATRO FOODMETTI QUESTA FAME CHE NON SMETTE MAI Presentazione del romanzo di Lorenzo Prattico (Prattquello) che, insieme allo scrittore gastronomico Carlo Spinelli, ci porterà in un viaggio attorno al mondo alla scoperta di sapori, odori e esperienze culinarie In collaborazione con Mondadori ORE 13.00 – 14.00 | BOTTEGA FOODMETTI FIRMACOPIE: LORENZO PRATTICO (PRATTQUELLO) ORE 14.00 – 15.00 | TEATRO FOODMETTI CORDIALMENTE … FOODMETTI La storia del Sake nei Manga: degustazione in compagnia di Jacopo Costa Buranelli e Chicca Vancini. In collaborazione con JNTO e J-Pop ORE 15.00 – 16.00 | BOTTEGA FOODMETTI FIRMACOPIE: ELEONORA ROMOLINI ORE 18.00 – 19.00 | TEATRO FOODMETTI PAGURI COMICS CAFÉ Cinque incontri tra autori e autrici per parlare senza fretta di fumetto Special guest: Carmine Di Giandomenico Conducono Emiliano Pagani e Daniele Caluri ORE 19.00 – 20.00 | BAR FOODMETTI APERITIVO AL BAR FOODMETTI Guest bartender: Chip Zdarsky In collaborazione con Panini Comics

2 NOVEMBRE

ORE 10.00 – 11.00 | TEATRO FOODMETTI COLAZIONE CON L’AUTORE IN COMPAGNIA DI GIORGIO SALATI E CHRISTIAN CORNIA Conduce Massimiliano Loizzi In collaborazione con Tunué ORE 11.00 – 12.30 | TEATRO FOODMETTI CAVOLO, CHE FICO! Presentazione del volume a fumetti firmato da Sio, Cristiano Tomei, Domenicantonio Galatà e Carlo Spinelli dedicato alle scuole primarie della Toscana, per un nuovo approccio all’educazione alimentare, promosso dal Consiglio Regionale della Toscana e da Area Performance ODV. Con Cristiano Tomei, Dora Pulina, dirigente dell'Istituto Comprensivo Lucca Centro Storico di Lucca e Frediana Dianda, collaboratrice del Dirigente e insegnante della Scuola Primaria Pascoli ORE 14.00 – 15.00 | TEATRO FOODMETTI CORDIALMENTE … FOODMETTI Degustazione in compagnia di Irene Marchesini e Carlotta Di Cataldo In collaborazione con Bao Publishing ORE 15.00 – 16.00 | BOTTEGA FOODMETTI FIRMACOPIE: ELEONORA ROMOLINI ORE 15.00 – 16.30 | TEATRO FOODMETTI BRANCALONIA: LA VENDETTA DEL CUOCOMANTE Una partita entusiasmante e dal sapore inedito al celebre gioco di ruolo spaghetti fantasy. Con Simone Laudiero, Simone Rosini, Andross e Manfredi di InnTale e lo chef Cristiano Tomei In collaborazione con Acheron Games e InnTale ORE 18.00 – 19.00 | TEATRO FOODMETTI PAGURI COMICS CAFÉ Cinque incontri tra autori e autrici per parlare senza fretta di fumetto Special guest: Alfonso Font Conducono Emiliano Pagani e Daniele Caluri ORE 19.00 – 20.00 | BAR FOODMETTI APERITIVO AL BAR FOODMETTI Guest bartender: C.B. Cebulski, Giuseppe Camuncoli, Emiliano Pagani, Daniele Caluri, Paolo Cioni, Marco Macelloni. Gran brindisi di chiusura con il Team Foodmetti ALL-STARS

