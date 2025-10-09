Geologi italiani: eletto il nuovo Consiglio Nazionale per il 2025-2030

(Adnkronos) – Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) ha ufficialmente insediato la sua nuova composizione, che guiderà la categoria professionale per il quinquennio 2025-2030. L'insediamento avviene in un periodo definito come cruciale per il contributo della geologia alle politiche nazionali di gestione e tutela del territorio. Alla presidenza è stato eletto Roberto Troncarelli, geologo laziale con una lunga esperienza nei settori della progettazione e della tutela ambientale. La squadra direttiva, descritta come "di continuità" dagli stessi eletti, vede affiancare il Presidente Troncarelli dal Vicepresidente Filippo Cappotto (Sicilia), dal Segretario Mario Nonne (Sardegna) e dal Tesoriere Tatiana Bartolomei (Veneto). Il programma del nuovo Consiglio si concentra su un'ambiziosa mission, delineando diverse priorità strategiche. Tra queste, figurano la presentazione di proposte di riforme normative mirate e l'ottenimento di una maggiore presenza dei geologi nelle interlocuzioni istituzionali e associative. Parallelamente, il Consiglio intende promuovere collaborazioni più strutturate con università e centri di ricerca e sostenere investimenti significativi nella formazione professionale. Centrale per il futuro della professione sarà anche la promozione dell'innovazione tecnologica e l'impiego di strumenti digitali avanzati, essenziali per l'analisi e la prevenzione dei fenomeni naturali estremi, ormai sempre più frequenti. Nel suo discorso di insediamento, il Presidente Troncarelli ha ribadito l'indispensabilità della categoria per il futuro del Paese: “Il territorio italiano non può essere gestito senza il contributo di chi lo conosce nella sua struttura più profonda. I temi della pianificazione territoriale, della prevenzione dei rischi naturali e dello sviluppo sostenibile – afferma Troncarelli – continueranno a rappresentare i fari che guideranno ogni nostra azione. Per noi geologi, questo è ciò che possiamo definire il nostro giuramento di Ippocrate.” L'organo di indirizzo politico, ora pienamente operativo, ha anche espresso un sentito ringraziamento al presidente uscente, Arcangelo Francesco Violo: “A lui va il nostro riconoscimento per l’impegno, la dedizione e la passione con cui ha guidato il Consiglio in una fase delicata e di transizione.” La composizione del Consiglio si completa con i seguenti componenti eletti: Eros Aiello, Giovanni Capulli, Emanuele Emani, Giulio Iovine, Riccardo Martelli, Doriana Mastrangelo, Daniele Mercuri, Giovanni Pantaleo, Paola Pia Pino D’Astore, Rudi Ruggeri e Valentina Casolini. Una nuova stagione si apre per la geologia italiana, focalizzata sulla valorizzazione del geologo nella governance del territorio e nella mitigazione del rischio idrogeologico.

