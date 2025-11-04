Hitachi Vantara e Supermicro Unite per l’AI ibrida

(Adnkronos) – Hitachi Vantara, sussidiaria di Hitachi Ltd. specializzata in data storage e hybrid cloud, ha annunciato di essere in procinto di finalizzare una partnership strategica con Supermicro, provider di soluzioni IT per AI, cloud e storage. L'accordo unisce le capacità di GPU e AI compute di Supermicro con la potenza e la scalabilità della piattaforma di unified storage di Hitachi Vantara, Virtual Storage Platform One (VSP One). Questa sinergia è destinata a fornire alle imprese una base robusta per l'infrastruttura AI, le applicazioni mission-critical e i carichi di lavoro data-intensive. La collaborazione non si limiterà all'offerta tecnologica: l'accordo permetterà a Supermicro di vendere VSP One ai propri clienti, mentre Hitachi Vantara potrà vendere i server, storage, GPU e sistemi hardware di Supermicro, ampliando reciprocamente la disponibilità attraverso i rispettivi canali. La convergenza dei sistemi è essenziale per superare le difficoltà legate ai sistemi frammentati e ai costi crescenti che rendono la scalabilità dell'AI complessa. Un recente sondaggio, citato dalle aziende, ha rilevato che l'85% delle organizzazioni sta già utilizzando data lakehouses per lo sviluppo di modelli AI. La piattaforma VSP One è al centro di questa convergenza, unificando block, file, object e software-defined storage in un'unica architettura. Tra i vantaggi distintivi, si segnalano:

VSP One Block e Supermicro: la combinazione garantisce un'architettura all-flash che fornisce throughput elevato, bassa latenza e IOPS massivi per alimentare le applicazioni mission-critical e il training di AI.

VSP One Object e Data Lakehouse: la piattaforma offre il primo supporto nativo del settore per le Amazon S3 Tables e servizi avanzati di data intelligence. Questo consente alle aziende di eseguire analisi delle prestazioni direttamente su dati open-format (non strutturati) senza la necessità di complesse operazioni di estrazione e caricamento.

Sheila Rohra, CEO di Hitachi Vantara, ha rimarcato la centralità di questa unione: "La convergenza della leadership di Supermicro nell'AI compute con la scalabilità e la resilienza della piattaforma VSP One di Hitachi Vantara segna un passo importante nella costruzione delle fondamenta che guideranno il futuro dell'AI aziendale. […] Unendo compute e dati in modo più stretto, aiuteremo le organizzazioni a ottenere un migliore controllo sui propri dati in modo che possano sbloccare nuove fonti di valore ed essere leader nell'era del business guidato dall'AI.” VSP One non è solo una soluzione di storage, ma anche la base per Hitachi iQ, il portfolio di orchestrazione dati e AI dell'azienda. Integrando i servizi dati unificati di VSP One con l'accelerazione GPU e l'high-performance compute di Supermicro, le aziende possono ottimizzare i workflow di data management per AI e GenAI, analisi e ambienti data lake, garantendo che compute e dati rimangano strettamente allineati.

Vik Malyala, Presidente e Amministratore Delegato di Supermicro per l'EMEA, ha sottolineato l'efficienza che ne deriva: "Supermicro e Hitachi stanno collaborando per aiutare le aziende ad accelerare l'adozione e l'uso dell'AI. I nostri server compute e storage ottimizzati per l'AI sfruttano GPU, CPU e NVME avanzati. Combinati con la piattaforma di data management aziendale di Hitachi Vantara e le opzioni del portfolio Hitachi iQ, supporteranno i carichi di lavoro ad alta intensità di compute, garantendo migliori prestazioni ed efficienza per i clienti." La disponibilità di queste tecnologie è prevista a livello globale attraverso i canali esistenti. In particolare, i partner di canale di Supermicro beneficeranno di un ampliamento dell'offerta di enterprise block storage con VSP One, mentre i partner di Hitachi Vantara potranno accedere a consegne tempestive di server GPU attraverso Hitachi iQ.

