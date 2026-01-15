Honor Magic8 Pro: specifiche, prezzo e uscita in Italia

- Advertisement -

(Adnkronos) – HONOR ha annunciato ufficialmente l'arrivo in Italia del Magic8 Pro. Il dispositivo si posiziona come punto di riferimento per l'ecosistema basato sull'intelligenza artificiale, combinando un hardware di ultima generazione con un approccio "human-centric" volto a semplificare l'interazione quotidiana tra utente e tecnologia. Il pilastro del nuovo Magic8 Pro è il comparto fotografico, potenziato dal sistema AiMAGE. L'innovazione principale risiede nella fotocamera Ultra Night Telephoto da 200MP, dotata di un sensore da 1/1.4” e apertura f/2.6. Questa configurazione, supportata da uno zoom ottico 3.7x e stabilizzazione ottica (OIS), mira a risolvere le criticità storiche della fotografia a lunga distanza in condizioni di scarsa luminosità. Completano il modulo una camera principale da 50MP (f/1.6) e una ultra-grandangolare da 50MP con campo visivo di 122°. La stabilità è garantita dal modello AI Adaptive Stabilization, che secondo i dati tecnici offre una precisione nel rilevamento delle vibrazioni quattro volte superiore rispetto ai modelli precedenti, raggiungendo lo standard CIPA 5.5.

James Li, CEO di Honor, ha commentato il lancio sottolineando la visione del brand: "Siamo entusiasti di presentare Honor Magic8 Pro in Italia. Questo dispositivo rappresenta un enorme salto in avanti non solo nella fotografia mobile, ma in tutta l’esperienza smartphone, grazie al nostro impegno profondo nell’innovazione AI. Honor Magic8 Pro integra perfettamente tecnologie di imaging AI all’avanguardia con ottiche computazionali avanzate, consentendo a chiunque di ottenere foto con chiarezza, colore ed emozione di livello professionale. Ma la nostra visione va oltre: con il suo agente AI umano-centrico, Magic8 Pro comprende davvero l’intento dell’utente, diventando un assistente AI intuitivo che combina creatività, intelligenza e interazione fluida come mai prima d’ora.". Sotto la scocca, il dispositivo è equipaggiato con la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, che introduce per la prima volta una tecnologia eterogenea GPU-NPU per ottimizzare il frame rate nei contenuti videoludici fino a 120 fps. L'esperienza software è affidata a MagicOS 10, che integra funzioni di sicurezza avanzate come l'AI Deepfake Detection per proteggere gli utenti durante le videochiamate. Grazie alla collaborazione con Google, il Magic8 Pro include nativamente Gemini, permettendo traduzioni simultanee, analisi dei contenuti a schermo e interazioni vocali naturali tramite Gemini Live. Il pannello LTPO OLED da 6,71” punta sul comfort visivo, offrendo una luminosità di picco HDR di 6.000 nit e una frequenza di PWM dimming a 4.320 Hz per ridurre l'affaticamento oculare. Sul fronte dell'autonomia, la batteria silicon-carbon da 6.270 mAh è supportata dalla ricarica rapida Honor SuperCharge da 100W via cavo e 80W wireless. Honor Magic8 Pro è disponibile nelle colorazioni Sunrise Gold, Sky Cyan e Black. Il pre-ordine in Italia inizia oggi, 15 gennaio, con un prezzo di listino a partire da €1.299. Sarà venduto con un coupon di 200€ in bundle con Pad 10 e HONOR Super Charger. Il nuovo Honor Magic8 Pro migliora la collaborazione cross-platform con il nuovo Honor Share, che permette trasferimenti bidirezionali tra dispositivi Android, iOS, macOS e Windows. Offre anche la migrazione dati più completa della categoria, inclusi contatti, calendari, foto, note e promemoria da iPhone. La protezione dei dati è garantita dal framework HONOR Lifecycle Data Protection.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)