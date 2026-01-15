La nuova vita di Sansa Stark: Sophie Turner debutta nei panni di Lara Croft

- Advertisement -

(Adnkronos) – L'attesa per il debutto di Sophie Turner nel franchise di Tomb Raider si è conclusa con la pubblicazione degli scatti promozionali da parte di Prime Video. L'attrice appare nelle foto con l'equipaggiamento classico del personaggio: canotta turchese, pantaloncini neri e i caratteristici occhiali dalle lenti rosse. Il look è completato dalla treccia d'ordinanza, guanti senza dita e una cintura tattica, elementi che confermano la volontà della produzione di rimanere fedele all'estetica originale della saga videoludica. Il progetto, guidato dalla showrunner Phoebe Waller-Bridge, vede la ventinovenne Turner raccogliere un'eredità pesante, precedentemente portata sul grande schermo da Angelina Jolie e Alicia Vikander. Nonostante la pressione derivante dai confronti con il passato, l'interprete ha espresso fiducia nella direzione creativa intrapresa dalla creatrice di Fleabag, sottolineando come la collaborazione garantisca una gestione solida della narrazione e del personaggio. Il cast della serie vanta nomi di rilievo internazionale come Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple e Sigourney Weaver, sebbene una data di uscita ufficiale debba ancora essere comunicata. Per Sophie Turner questa interpretazione rappresenta una netta discontinuità rispetto ai lavori precedenti, spesso caratterizzati da figure fragili o in costante conflitto interiore. In recenti interviste, l'attrice ha evidenziato come vestire i panni di una protagonista così determinata e orientata all'azione sia un'esperienza rinfrescante per la propria carriera. La produzione prosegue attualmente a ritmo serrato, con l'obiettivo di trasporre sul piccolo schermo l'universo di Lara Croft mantenendo un equilibrio tra fedeltà al materiale originale e innovazione stilistica.

