Leggende Pokémon Z-A: svelato MegaMalamar e i suoi poteri – Il video

(Adnkronos) – The Pokémon Company ha rilasciato, attraverso una nota ufficiale, nuovi dettagli sulla Megaevoluzione di Malamar, uno dei Pokémon centrali del prossimo capitolo della serie, Leggende Pokémon: Z-A. Questa rivelazione getta luce su una creatura dalla mente straordinariamente evoluta, capace di manipolare la realtà e la percezione di chi lo circonda. A seguito della Megaevoluzione, il cervello di Malamar subisce una crescita esponenziale, sprigionando un'energia psichica tale da manifestarsi in una luce accecante. È questo fenomeno a conferire al Pokémon un'abilità ipnotica intensificata, permettendogli di alterare non solo le personalità, ma anche i ricordi delle persone, una capacità descritta come "terrificante" e senza precedenti. I suoi tentacoli luminosi fungono da sensori, percependo le emozioni altrui e rendendolo un avversario cerebralmente superiore. MegaMalamar combatte con spiccata efficienza, analizzando ogni scenario per massimizzare la propria strategia. Il suo carattere enigmatico lo porta a considerare tutti, inclusi gli Allenatori, come semplici pedine. Questa prospettiva, unita alla sua propensione a ipnotizzare chiunque si opponga alle sue intenzioni, lo rende un alleato complesso e imprevedibile. Recentemente, a Luminopoli, sono stati segnalati diversi avvistamenti di MegaMalamar, il cui potere ipnotico sembra essere la causa di un inusuale boom di popolarità. Ulteriori approfondimenti su questo fenomeno e sulle vere ragioni del comportamento di MegaMalamar sono disponibili in un video esclusivo, consultabile sul canale YouTube Pokémon ufficiale e sui canali social Pokémon. Questa nuova forma, classificata come Pokémon Giravolta di tipo Buio/Psico, raggiunge un'altezza di 2,9 metri per un peso di 69,8 kg. La sua attesa comparsa è fissata per il lancio di Leggende Pokémon: Z-A, in arrivo il 16 ottobre 2025 su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)