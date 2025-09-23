Marco Saletta lascia Sony Interactive Entertainment, la guida delle vendite passa a Gonçalo Fialho

(Adnkronos) – Marco Saletta, attuale Head of Sales Southern Europe di Sony Interactive Entertainment (SIE), ha annunciato che lascerà l’azienda a partire dal 30 settembre. La decisione segna la fine di un percorso iniziato oltre quindici anni fa e che ha visto Saletta ricoprire ruoli chiave nello sviluppo e nella crescita del business PlayStation in Italia e nell’area mediterranea. “Dopo un percorso così lungo e intenso, ho sentito che era il momento giusto per aprire un nuovo capitolo della mia vita – ha dichiarato –. Ringrazio Sony Interactive Entertainment e tutti i colleghi con cui ho avuto il privilegio di lavorare in questi anni: insieme abbiamo costruito risultati straordinari e ricordi che porterò sempre con me”. Durante la sua permanenza in SIE, Saletta ha avuto un ruolo determinante nel rafforzare la posizione di leadership di PlayStation, accompagnando il marchio attraverso fasi cruciali come il passaggio da PlayStation 3 a PlayStation 4, fino all’attuale generazione con PlayStation 5, che in Italia ha mantenuto una posizione dominante nonostante le sfide legate alla pandemia e alla crisi delle forniture globali. La guida delle vendite per l’area Sud Europa passerà ora a Gonçalo Fialho, già Head of Sales per Australia e Nuova Zelanda, che amplierà il proprio raggio d’azione. Una scelta che conferma la volontà di SIE di puntare su profili con esperienza internazionale per coordinare aree sempre più integrate e strategiche per il business. Sony Interactive Entertainment, nel comunicato ufficiale, ha ringraziato Saletta per la passione e la dedizione dimostrate negli anni, sottolineando il contributo alla crescita del brand e augurandogli il meglio per le nuove sfide professionali. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)