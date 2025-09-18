Meta lancia i Ray-Ban smart glasses con AI, come sono fatti e quanto costano

(Adnkronos) – Meta ha presentato all'evento Connect la sua nuova generazione di occhiali connessi, i Meta Ray-Ban Display, accompagnati dal bracciale Meta Neural Band. Una proposta che unisce design iconico, tecnologia avanzata e intelligenza artificiale, aprendo di fatto una nuova categoria nel panorama dei dispositivi indossabili. Gli occhiali integrano un display a colori ad alta risoluzione che consente di svolgere attività quotidiane con un semplice sguardo: leggere messaggi, consultare mappe, scattare foto e interagire con Meta AI. L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere l’utente presente e connesso al mondo reale, senza la distrazione continua dello smartphone. Il progetto è stato sviluppato insieme a EssilorLuxottica e mantiene il DNA della silhouette Wayfarer, rivisitata con linee più ampie e dettagli ergonomici. I materiali scelti puntano a leggerezza e resistenza, con cerniere in titanio e batterie ultracompatte integrate nelle aste. Nonostante la tecnologia racchiusa al loro interno, il peso rimane di soli 69 grammi. Il display è collocato in modo da non ostacolare la vista e viene attivato solo per brevi interazioni. Grazie a un sofisticato sistema di waveguide e a un motore ottico miniaturizzato, le immagini risultano nitide e luminose sia in ambienti interni che all’aperto. Le lenti fotocromatiche Transitions® e l’algoritmo di regolazione automatica della luminosità garantiscono comfort visivo in ogni situazione. Ad accompagnare gli occhiali c’è il Meta Neural Band, un bracciale che sfrutta la tecnologia EMG (elettromiografia di superficie) per interpretare i segnali muscolari del polso e trasformarli in comandi. Con semplici movimenti delle dita è possibile scorrere testi, accettare chiamate o regolare la musica senza toccare fisicamente gli occhiali. Il dispositivo si basa su algoritmi di deep learning addestrati con dati raccolti da centinaia di migliaia di volontari, permettendo così una risposta precisa e universale. Tutta l’elaborazione avviene direttamente sul bracciale, garantendo velocità e sicurezza. La batteria assicura fino a 18 ore di utilizzo e la certificazione IPX7 lo rende resistente all’acqua. Meta Ray-Ban Display amplia le possibilità già introdotte con gli occhiali Ray-Ban Meta, integrando nuove esperienze rese possibili dal display e dal Neural Band. È possibile ricevere messaggi da WhatsApp e Messenger, effettuare videochiamate mostrando in diretta ciò che si vede, utilizzare la navigazione pedonale con mappe sullo schermo, visualizzare didascalie e traduzioni in tempo reale o gestire la musica con gesti sottili. Sono previste anche evoluzioni software, tra cui un’app dedicata a Instagram Reels e la possibilità di scrivere messaggi tramite la rilevazione EMG della scrittura manuale. Gli occhiali saranno disponibili dal 30 settembre negli Stati Uniti al prezzo di 799 dollari, comprensivi di occhiali e bracciale Neural Band. In una prima fase verranno distribuiti in store selezionati come Best Buy, LensCrafters, Sunglass Hut e negozi Ray-Ban, con successivo arrivo in alcuni punti vendita Verizon. L’espansione internazionale partirà nel 2026 e includerà Canada, Francia, Italia e Regno Unito. Il prodotto sarà disponibile in due colori, Black e Sand, con due misure di montatura e tre taglie del Neural Band, per garantire una vestibilità personalizzata. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)