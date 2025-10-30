Metal Gear Solid Delta: Snake Eater introduce la modalità multiplayer Fox Hunt

(Adnkronos) – Konami Digital Entertainment ha annunciato l’arrivo di Fox Hunt, una nuova modalità multiplayer online disponibile da oggi in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam. L’espansione riporta i giocatori nella giungla più iconica della saga, dove la sopravvivenza dipenderà interamente dalle proprie capacità stealth, tattiche e di adattamento. Nei panni di un aspirante membro dell’unità segreta Fox, i giocatori dovranno completare missioni di sopravvivenza, raccogliere armi e risorse sul campo e affrontare avversari in un’arena dinamica fino a 12 partecipanti. Due le modalità principali previste: in Sopravvivenza acquisizione, l’obiettivo è catturare più rane Kerotan possibile, simbolo storico della serie. Con il progredire della partita, le rane diventeranno sempre più rare, spingendo i giocatori verso scontri diretti e situazioni ad alta tensione. In Sopravvivenza incursione, invece, la strategia prende il sopravvento. Gli agenti dovranno infiltrarsi in zone specifiche sfruttando tecniche di camuffamento e movimenti silenziosi, mentre l’area di gioco si restringe progressivamente, costringendo a decisioni rapide e calcolate. Ogni partecipante potrà contare sulla tuta AT-Camo, capace di adattarsi istantaneamente al terreno circostante per migliorare il mimetismo, e sul Naked Sense, un sistema di percezione avanzata utile per individuare nemici e oggetti nascosti.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)