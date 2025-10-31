Per la corsa alla Luna, la Cina si affida alla competizione commerciale

(Adnkronos) – La Cina sta ridefinendo la sua strategia per la conquista della Luna. L'Agenzia Spaziale Cinese (CMSA) ha annunciato giovedì una crescente integrazione della competizione commerciale nel suo programma spaziale con equipaggio, in particolare per l'ambizioso progetto di esplorazione lunare. Secondo il portavoce della CMSA, Zhang Jingbo, un modello commerciale competitivo è già stato adottato con successo nello sviluppo di componenti fondamentali della missione. Tra questi figurano la creazione del rover lunare con equipaggio, dei satelliti per il telerilevamento della superficie lunare e del sistema di trasporto merci a basso costo per la stazione spaziale. I contratti per queste forniture sono stati siglati in seguito a un rigoroso processo di selezione basato sulla competizione, e i lavori di sviluppo sono attualmente in corso. Questo cambiamento strategico riflette la necessità di accelerare il progresso tecnologico e mantenere il passo con la serrata tabella di marcia verso l'allunaggio con equipaggio entro il 2030. La rapida crescita del coinvolgimento privato è un chiaro segnale della nuova direzione.

Zhang Jingbo ha infatti evidenziato che: "Sia la scala che la proporzione dei partecipanti commerciali sono 'significativamente aumentate' rispetto al passato, e il loro contributo all'accelerazione del progresso del programma sta diventando 'sempre più evidente'." Guardando al futuro, il programma lunare cinese è intenzionato a estendere l'uso dei modelli commerciali competitivi anche ad altre aree cruciali. Tra queste rientrano la ricerca e lo sviluppo di payload scientifici specifici, come la piattaforma di sondaggio scientifico lunare e la piattaforma per la rilevazione dei crateri. La Cina, che mantiene ferma la rotta verso l'obiettivo di portare i suoi astronauti sulla Luna entro la fine del decennio, si affida dunque all'efficienza e all'innovazione del settore privato per superare gli ostacoli tecnologici e consolidare il proprio ruolo di superpotenza spaziale.

