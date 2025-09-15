Snapdragon 8 Elite Gen 5 è il nuovo chip di punta Android

(Adnkronos) – Il chip sarà svelato ufficialmente durante il Snapdragon Summit del 23-25 settembre, ma l’azienda ha già pubblicato un post sul proprio blog per spiegare la scelta. “Potrebbe sembrare che abbiamo saltato delle generazioni, ma la verità è più semplice e potente”, scrive Qualcomm. “Snapdragon 8 Elite Gen 5 segna la quinta generazione delle piattaforme premium della serie 8 da quando abbiamo introdotto la nostra nuova identità visiva e nomenclatura a singola cifra”. In sostanza, si tratta di riallineare la cronologia. Dopo Snapdragon 8 Gen 1, 2 e 3, Qualcomm aveva deciso lo scorso anno di rompere lo schema con Snapdragon 8 Elite, che di fatto era la quarta generazione della serie. Ora il numero “5” serve a riportare coerenza e a sottolineare che tutti i prodotti appartengono alla stessa famiglia, evitando al contempo il “4”, considerato numero sfortunato in diversi mercati asiatici. L’operazione appare meno caotica rispetto al passato, quando i processori Snapdragon seguivano numerazioni frammentate e spesso difficili da seguire. Resta però ironico che Qualcomm abbia dovuto giustificare la scelta per placare chi si aspettava un più banale Snapdragon 8 Elite Gen 2. Al di là del nome, il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 rappresenta il rivale diretto dell’Apple A19 Pro e sarà il cuore pulsante della prossima generazione di smartphone Android top di gamma, tra cui la serie Samsung Galaxy S26 e il futuro OnePlus 15. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)