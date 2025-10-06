The Life of a Showgirl, tutti i record del nuovo album di Taylor Swift

(Adnkronos) – Siamo più che abituati ad associare il nome di Taylor Swift ai record più sorprendenti dell'industria discografica degli ultimi anni, ma con l'uscita del suo nuovo lavoro The Life of a Showgirl l'artista ha settato nuovi standard nel mondo dello streaming digitale. Uscito il 3 ottobre, il nuovo album contiene 12 tracce tutte finite ai primi posti delle classifiche, ma Spotify fa sapere anche che si tratta dell'album del 2025 con più stream in un singolo giorno: le canzoni sono state ascoltate 250 milioni di volte nelle prime 24 ore, con una media di 20,8 milioni di riproduzioni per brano. La più ascoltata è ovviamente The Fate of Ophelia, primo singolo estratto, con quasi 40 milioni di stream. Seguono Elizabeth Taylor, a poco meno di 24 milioni, e Opalite, ascoltata poco più di 23,7 milioni volte. Ancora prima di uscire, The Life of a Showgirl aveva già strappato la corona di album più pre-salvato nella storia di Spotify, con più di sei milioni di fan che lo hanno aggiunto alla propria libreria prima che fosse disponibile. Il record precedente era ovviamente sempre in mano di Swift, con l'album precedente a questo: The Tortured Poets Department. Ma i record da capogiro non si limitano alla musica: insieme con l'album è uscito nei cinema di tutto il mondo, Italia compresa, anche The Official Release Party of a Showgirl, un film dedicato alla prima del video musicale di The Fate of Ophelia e a un dietro le quinte della realizzazione del progetto, che ha guadagnato 15 milioni di dollari in USA nel primo giorno di vendite dei biglietti, con 3.700 sale che lo hanno trasmesso (solamente tra venerdì e domenica scorsi). Il film ha dominato il box office statunitense nel weekend, con un totale di 33 milioni di dollari di incasso nei soli States, ai quali vanno aggiunti altri 13 milioni nel resto del mondo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)