(Adnkronos) – Ai Sotterranei di San Colombano, dal 29 ottobre al 2 novembre (ore 10:00 – 19:00), arriva ai Lucca Comics & Games 2025 The Traitors Italia, il nuovo game reality show disponibile su Prime Video dal 30 ottobre. Vieni a giocare alla Tavola Rotonda, un gioco dal vivo ad alta tensione psicologica dove fiducia e menzogna si intrecciano. La partecipazione è gratuita ma su prenotazione tramite Eventbrite (PER PRENOTARSI CLICCARE QUI). Ogni sessione dura 40 minuti e accoglie 12 giocatori maggiorenni. Scopri sempre nella stessa location anche il Percorso Interattivo The Traitors, che svelerà se in te si nasconde un Leale o un Traditore: l’accesso è sempre libero e qui senza prenotazione. Fidarsi è bene. Non fidarsi è The Traitors.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)