(Adnkronos) – Attenzione: controlla in questa pagina le modalità specifiche per ogni visita guidata e verifica le visite con prenotazione tramite EventBrite, quando previste, che saranno attive da martedì 28 ottobre. Scopri l’esperienza delle visite guidate alle mostre di Lucca Comics & Games: con gli artisti presenti, oppure con l’esperta guida dei curatori, per le Scuole… Vieni alla scoperta dei mondi, l’arte e le storie raccontate attraverso un’esperienza unica, intima e preziosa. A seguire tutte le opportunità durante il festival: ti aspettiamo! MOSTRE IN ORDINE ALFABETICO Akemi Takada – l’incantevole strada della fantasia – Gio 30 Ott 16.00 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link – Ven 31 Ott 12.00 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link Alfred – Viaggio in Italia – Mer 29 Ott 16.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Gio 30 Ott 12.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Ven 31 Ott 12.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Sab 1 Nov 12.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Dom 2 Nov 12.00 (evento su prenotazione) info a questo link Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo – Mer 29 Ott 15.00 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link – Gio 30 Ott 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link – Ven 31 Ott 09.00 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link – Sab 1 Nov 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link – Dom 2 Nov 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop – Mer 29 Ott 17.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Gio 30 Ott 18.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Ven 31 Ott 18.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Sab 1 Nov 18.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Dom 2 Nov 17.00 (evento su prenotazione) info a questo link Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile – Mer 29 Ott 17.30 (evento su prenotazione) info a questo link – Gio 30 Ott 18.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Ven 31 Ott 18.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Sab 1 Nov 17.30 (evento su prenotazione) info a questo link – Dom 2 Nov 15.00 (evento su prenotazione) info a questo link ¡HOLA, TEX! – Mer 29 Ott 12.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Gio 30 Ott 12.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Ven 31 Ott 18.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Dom 2 Nov 11.00 (evento su prenotazione) info a questo link Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja – Mer 29 Ott 14.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Gio 30 Ott 16.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Ven 31 Ott 16.00 (evento su prenotazione) info a questo link info a questo link – Sab 1 Nov 16.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Dom 2 Nov 16.00 (evento su prenotazione) info a questo link L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo – Mer 29 Ott 12.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Gio 30 Ott 12.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Ven 31 Ott 12.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Sab 1 Nov 11.45 (evento su prenotazione) info a questo link – Dom 2 Nov 12.15 (evento su prenotazione) info a questo link Les enfants? Terribles! – Mer 29 Ott 09.15 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link – Gio 30 Ott 11.00 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link – Ven 31 Ott 11.00 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link – Sab 1 Nov 11.00 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link – Dom 2 Nov 11.00 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link LIBROGAME40: Il protagonista sei tu! – Ven 31 Ott 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link – Sab 1 Nov 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link – Dom 2 Nov 10.30 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link Rébecca Dautremer – The artist is in – Mer 29 Ott 18.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Ven 31 Ott 18.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Sab 1 Nov 18.00 (evento su prenotazione) info a questo link – Dom 2 Nov 18.00 (evento su prenotazione) info a questo link Sergio Algozzino – Invito a palazzo – Mer 29 Ott 16.00 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link – Gio 30 Ott 16.00 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link – Ven 31 Ott 16.00 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link – Sab 1 Nov 16.00 (evento libero fino a esaurimento posti) info a questo link CALENDARIO 29 OTTOBRE Mostra: Les enfants? Terribles! Orario inizio: 09.15 Orario fine 10.15 Luogo: Banca del Monte (Evento dedicato alle scuole) Mostra: L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo Orario inizio: 12.00 Orario fine: 12.45 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:00) Mostra: ¡HOLA, TEX! Orario inizio: 12.00 Orario fine: 13.00 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:00) Mostra: Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja Orario inizio: 14.00 Orario fine: 14.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:00) Mostra: Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo Orario inizio: 15.00 Orario fine: 16.00 Luogo: Chiesa dei Servi (Evento libero fino a esaurimento posti) Mostra: Alfred – Viaggio in Italia Orario inizio: 16.00 Orario fine: 16.30 Luogo: Banca del Monte (Eventbrite dal 28/10 13:00) Mostra: Sergio Algozzino – Invito a palazzo Orario inizio: 16.00 Orario fine: 17.00 Luogo: Palazzo Guinigi (Evento libero fino a esaurimento posti) Mostra: Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop Orario inizio: 17.00 Orario fine: 17.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:00) Mostra: Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile Orario inizio: 17.30 Orario fine: 18.00 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:00) Mostra: Rébecca Dautremer – The artist is in Orario inizio: 18.00 Orario fine: 18.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:00) 30 OTTOBRE Mostra: Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile Orario inizio: 10.00 Orario fine: 10.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:00) Mostra: Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo Orario inizio: 10.30 Orario fine: 11.30 Luogo: Chiesa dei Servi (Evento libero fino a esaurimento posti) Mostra: Les enfants? Terribles! Orario inizio: 11.00 Orario fine: 11.30 Luogo: Banca del Monte (Eventbrite dal 28/10 13:00) Mostra: Alfred – Viaggio in Italia Orario inizio: 12.00 Orario fine: 12.30 Luogo: Banca del Monte (Eventbrite dal 28/10 13:00) Mostra: L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo Orario inizio: 12.00 Orario fine: 12.45 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:00) Mostra: ¡HOLA, TEX! Orario inizio: 12.00 Orario fine: 13.00 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:00) Mostra: Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja Orario inizio: 16.00 Orario fine: 16.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:00) Mostra: Akemi Takada – l’incantevole strada della fantasia Orario inizio: 16.00 Orario fine: 16.45 Luogo: Polo Fiere (Eventbrite dal 28/10 13:30) Mostra: Sergio Algozzino – Invito a palazzo Orario inizio: 16.00 Orario fine: 17.00 Luogo: Palazzo Guinigi (Evento libero fino a esaurimento posti) Mostra: Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop Orario inizio: 18.00 Orario fine: 18.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:30) 31 OTTOBRE Mostra: Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile Orario inizio: 10.00 Orario fine: 10.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:30) Mostra: LIBROGAME40: Il protagonista sei tu! Orario inizio: 10.30 Orario fine: 11.00 Luogo: Real Collegio (Evento libero fino a esaurimento posti) Mostra: Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo Orario inizio: 09.00 Orario fine: 10.00 Luogo: Chiesa dei Servi (Evento libero fino a esaurimento posti) Mostra: Les enfants? Terribles! Orario inizio: 11.00 Orario fine: 11.30 Luogo: Banca del Monte (Eventbrite dal 28/10 13:30) Mostra: Alfred – Viaggio in Italia Orario inizio: 12.00 Orario fine: 12.30 Luogo: Banca del Monte (Eventbrite dal 28/10 13:30) Mostra: Akemi Takada – l’incantevole strada della fantasia Orario inizio: 12.00 Orario fine: 12.45 Luogo: Polo Fiere (Eventbrite dal 28/10 13:30) Mostra: L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo Orario inizio: 12.00 Orario fine: 12.45 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:30) Mostra: Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja Orario inizio: 16.00 Orario fine: 16.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:30) Mostra: Sergio Algozzino – Invito a palazzo Orario inizio: 16.00 Orario fine: 17.00 Luogo: Palazzo Guinigi (Evento libero fino a esaurimento posti) Mostra: Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop Orario inizio: 17.00 Orario fine: 17.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:30) Mostra: Rébecca Dautremer – The artist is in Orario inizio: 18.00 Orario fine: 18.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:30) Mostra: ¡HOLA, TEX! Orario inizio: 18.00 Orario fine: 19.00 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:30) 1 NOVEMBRE Mostra: Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo Orario inizio: 10.30 Orario fine: 11.30 Luogo: Chiesa dei Servi (Evento libero fino a esaurimento posti) Mostra: LIBROGAME40: Il protagonista sei tu! Orario inizio: 10.30 Orario fine: 11.00 Luogo: Real Collegio (Evento libero fino a esaurimento posti) Mostra: Les enfants? Terribles! Orario inizio: 11.00 Orario fine: 11.30 Luogo: Banca del Monte (Eventbrite dal 28/10 13:30) Mostra: L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo Orario inizio: 11.45 Orario fine: 12.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 13:30) Mostra: Alfred – Viaggio in Italia Orario inizio: 12.00 Orario fine: 12.30 Luogo: Banca del Monte (Eventbrite dal 28/10 14:00) Mostra: Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja Orario inizio: 16.00 Orario fine:16.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 14:00) Mostra: Sergio Algozzino – Invito a palazzo Orario inizio: 16.00 Orario fine: 17.00 Luogo: Palazzo Guinigi (Evento libero fino a esaurimento posti) Mostra: Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop Orario inizio: 17.00 Orario fine: 17.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 14:00) Mostra: Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile Orario inizio: 17.30 Orario fine: 18.00 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 14:00) Mostra: Rébecca Dautremer – The artist is in Orario inizio: 18.00 Orario fine: 18.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 14:00) 2 NOVEMBRE Mostra: LIBROGAME40: Il protagonista sei tu! Orario inizio: 10.30 Orario fine: 11.00 Luogo: Real Collegio (Evento libero fino a esaurimento posti) Mostra: Tetsuo Hara – Come un fulmine dal cielo Orario inizio: 10.30 Orario fine: 11.30 Luogo: Chiesa dei Servi (Evento libero fino a esaurimento posti) Mostra: Les enfants? Terribles! Orario inizio: 11.00 Orario fine: 11.30 Luogo: Banca del Monte (Eventbrite dal 28/10 14:00) Mostra: ¡HOLA, TEX! Orario inizio: 11.00 Orario fine: 12.00 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 14:00) Mostra: Alfred – Viaggio in Italia Orario inizio: 12.00 Orario fine:12.30 Luogo: Banca del Monte (Eventbrite dal 28/10 14:00) Mostra: L’eternauta: oltre lo spazio e il tempo Orario inizio: 12.15 Orario fine: 13.00 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 14:00) Mostra: Grazia La Padula – Disegnare l’inafferrabile Orario inizio: 15.00 Orario fine: 15.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 14:00) Mostra: Kevin Eastman – A Twisted Ronin Ninja Orario inizio: 16.00 Orario fine: 16.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 14:00) Mostra: Forging the Myth: Art & Artifacts from the Workshop Orario inizio: 17.00 Orario fine: 17.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 14:00) Mostra: Rébecca Dautremer – The artist is in Orario inizio: 18.00 Orario fine: 18.30 Luogo: Palazzo Guinigi (Eventbrite dal 28/10 14:00)

