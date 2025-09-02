Crollo a Lamezia: Palazzina inagibile, indagini in corso.

Un drammatico cedimento strutturale ha colpito un edificio residenziale a Lamezia Terme, lasciando un’impronta di sgomento nel quartiere di Sambiase.

La parete laterale di una palazzina a quattro piani, situata in via Galluppi, ha improvvisamente soccombuto, generando un crollo che ha immediatamente mobilitato le forze dell’ordine e i soccorsi.

L’evento, la cui dinamica precisa è ancora al vaglio degli inquirenti, ha fortunatamente evitato conseguenze tragiche.

Le rapide verifiche condotte dai vigili del fuoco hanno escluso la presenza di vittime o feriti, una circostanza che ha alleviato, seppur parzialmente, la gravità della situazione.

Immediato l’intervento di numerose squadre di soccorso: Carabinieri, Polizia Locale e personale del 118 operano in sinergia per gestire l’emergenza.

I vigili del fuoco, con la loro competenza, stanno procedendo con la messa in sicurezza dell’area circostante, una priorità assoluta per prevenire ulteriori rischi per la pubblica incolumità.

Parallelamente, stanno avviando indagini approfondite volte a ricostruire le cause del crollo, che potrebbero risalire a problematiche legate alla stabilità del terreno, alla qualità dei materiali costruttivi, o a difetti progettuali.

L’analisi strutturale dell’edificio sarà cruciale per individuare le responsabilità e prevenire il ripetersi di eventi simili.

La gravità dell’accaduto ha imposto lo sgombero preventivo di tutti gli abitanti della palazzina, ora dichiarata ufficialmente inagibile.

Le famiglie coinvolte si trovano ad affrontare una situazione di profonda incertezza e disagio, che richiede un intervento tempestivo e coordinato da parte delle istituzioni locali per garantire loro un alloggio temporaneo e supporto psicologico.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla sicurezza del patrimonio edilizio esistente, evidenziando la necessità di un’attività di monitoraggio più rigorosa e di interventi di adeguamento sismico per ridurre la vulnerabilità degli edifici più datati.

La ricostruzione, sia materiale che emotiva, sarà un percorso complesso che richiederà tempo, impegno e una profonda riflessione sulle cause di questa tragica vicenda.