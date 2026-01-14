Crotone, sequestrata villa da 240.000 euro: colpo alla criminalità.

Nel cuore di Crotone, la Polizia di Stato ha neutralizzato un significativo asset finanziario, un’abitazione di notevoli dimensioni – 10 vani per 280 metri quadrati, stimata in circa 240.000 euro – attraverso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Questa azione, che incrocia le competenze delle forze dell’ordine e del sistema giudiziario, rappresenta un’ulteriore mossa nel contrasto alla criminalità organizzata e alla ricollocazione di patrimoni illeciti.

L’immobile, formalmente intestato alla moglie convivente, è stato identificato come un potenziale prodotto di attività criminali attribuite a un uomo di 49 anni, il quale non è certo nuovo a precedenti con le autorità.

La decisione, frutto di un’indagine complessa condotta dalla divisione anticrimine della Questura, è stata resa esecutiva dal Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in misure di prevenzione, su istanze del Questore di Crotone, Renato Panvino, un segnale della crescente importanza data alle misure patrimoniali nel prevenire e reprimere i fenomeni di criminalità.

Il percorso giudiziario del 49enne è costellato di precedenti significativi.

Una condanna definitiva, emessa dalla Corte d’Appello di Firenze nel 2012 a 4 anni e 1 mese per spaccio di stupefacenti, ne testimonia l’inclinazione a delinquere.

Al momento, diversi altri procedimenti penali pendenti contro di lui indicano una situazione giuridica particolarmente delicata.

L’indagine patrimoniale, fulcro del provvedimento di sequestro, ha visto la divisione anticrimine della Questura di Crotone ricostruire minuziosamente la storia finanziaria dell’uomo e del suo nucleo familiare.

Questa analisi retroattiva ha rivelato una discordanza abissale tra le dichiarazioni di reddito presentate e il valore complessivo dei beni posseduti.

La sproporzione, evidente e inequivocabile, ha fornito la base concreta per sospettare una provenienza illecita dei capitali impiegati negli acquisti immobiliari.

Il sequestro rappresenta non solo una vittoria immediata nel contrasto alla criminalità, ma anche un monito: le autorità sono sempre più attrezzate per tracciare e confiscare i proventi illeciti, interrompendo la catena finanziaria che alimenta le attività criminali e compromettendo la capacità degli organizzatori di reinvestire i capitali sporchi.

La rigorosa applicazione delle misure patrimoniali, integrata con le indagini tradizionali, si configura come uno strumento essenziale per smantellare le strutture criminali e proteggere il tessuto economico e sociale della comunità.