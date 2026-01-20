Reggio Calabria: Smascherata Rete Criminale Auto e Ricatti

Un’articolata rete criminale, specializzata nel furto e nella successiva manipolazione di veicoli, è stata smantellata dai Carabinieri di Reggio Calabria nell’ambito dell’operazione “Car-Cash”.

Il provvedimento, che ha portato all’arresto di diciassette individui in custodia cautelare, è l’epilogo di un’indagine complessa e capillare, condotta tra l’autunno del 2024 e la primavera del 2025, che ha svelato un sistema sofisticato di depredazione automobilistica.

L’organizzazione, radicata nel quartiere di Arghillà, operava secondo un modello ben definito: i veicoli, selezionati con precisione per il loro valore di mercato e la facilità di rivendita dei componenti, venivano sottratti con tecniche diversificate, sfruttando sia vulnerabilità strutturali dei sistemi di sicurezza che l’azione di complici interni.

Immediatamente dopo il furto, i veicoli venivano trasferiti in aree di smontaggio improvvisate, dove, in poche ore, venivano sezionati con metodo, separando i componenti di pregio destinati alla vendita nel mercato nero.

Il sistema, tuttavia, non si limitava alla sola rivendita di pezzi di ricambio.

Parallelamente, si sviluppava una seconda, lucrosa attività: il ricatto.

I proprietari delle auto rubate, dopo un periodo variabile, venivano contattati e costretti a pagare una somma di denaro ingente per la restituzione del veicolo, un modus operandi che configura il classico meccanismo del “cavallo di ritorno”.

Questa pratica, oltre a generare un immediato guadagno, creava un clima di paura e sottomissione tra la popolazione, alimentando un senso di insicurezza diffuso.

Le accuse contestate agli indagati spaziano dal furto aggravato alla ricettazione, dall’estorsione alla detenzione illegale di armi, evidenziando la natura multiforme e pericolosa dell’organizzazione.

Il sequestro di armi e ricambi automobilistici rinvenuti durante le perquisizioni testimonia la capacità di questa rete criminale di pianificare e realizzare operazioni complesse, integrando furti, estorsioni e traffico di armi.

Ulteriori dettagli, inclusi elementi inediti e dettagli specifici relativi alle modalità operative dell’organizzazione, saranno resi pubblici nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 10:30 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.