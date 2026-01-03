Catanzaro, la città più economica d’Italia per la spesa alimentare.

Un’analisi comparativa dei costi della vita in diverse città italiane, condotta dall’associazione Codacons, ha evidenziato come Catanzaro si distingua per un particolare vantaggio in termini di spesa alimentare.

L’indagine, che ha preso in esame un paniere di 28 prodotti di largo consumo – includendo frutta e verdura fresca, carni, pesce come il salmone, prodotti da forno come pane e pasta, e condimenti essenziali come l’olio – ha rivelato che nel capoluogo calabrese la spesa necessaria per l’acquisto di questi beni si attesta intorno ai 165 euro.

Questo risultato posiziona Catanzaro al primo posto tra le città più economiche d’Italia per l’alimentazione, superando di poco Napoli (168 euro) e Bari (172 euro), entrambe città del Sud che tradizionalmente vantano un costo della vita inferiore rispetto al resto del Paese.

Tuttavia, l’analisi del Codacons non si limita alla sola spesa alimentare.

Considerato un paniere più ampio di beni e servizi, che include ad esempio trasporti, abbigliamento, utenze domestiche e servizi di base, la classifica complessiva vede Catanzaro occupare la terza posizione con una spesa totale di 424 euro.

Napoli si conferma in testa con un punteggio di 369 euro, seguita da Palermo con 408 euro.

Questa discrepanza tra la classifica alimentare e quella complessiva suggerisce che, pur vantando prezzi vantaggiosi per l’acquisto di cibo, altri fattori contribuiscono a determinare il costo della vita a Catanzaro, potenzialmente legati a dinamiche immobiliari, accesso a servizi specializzati o infrastrutture.

L’indagine del Codacons fornisce un quadro utile per comprendere le differenze regionali nel costo della vita e offre spunti di riflessione sull’accessibilità economica dei beni e servizi di prima necessità, elementi cruciali per la qualità della vita e il benessere dei cittadini.

In un contesto economico globale caratterizzato da inflazione e incertezza, l’individuazione di aree geografiche come Catanzaro, dove i prezzi rimangono relativamente contenuti, può rappresentare un fattore di attrazione per famiglie e individui in cerca di un equilibrio tra costo della vita e opportunità di crescita.