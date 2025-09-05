CPR: La Cassazione frena i tempi massimi di trattenimento

La recente pronuncia della Corte di Cassazione solleva questioni cruciali in merito alla legittimità e alla corretta applicazione delle misure di trattenimento nei Centri di Permanenza e Rimpatrio (CPR), configurando un punto di svolta nell’equilibrio tra sicurezza nazionale e garanzia dei diritti fondamentali.

La vicenda, al centro del giudizio, riguarda un richiedente asilo trasferito dal CPR di Gjader in Albania al CPR di Bari, dove è rimasto trattenuto oltre il limite temporale previsto dalla legge.

Il decreto legge del 28 marzo, volto a rafforzare le misure contro l’immigrazione irregolare, prevedeva un termine massimo di 48 ore per la permanenza in CPR in attesa di convalida del provvedimento di trattenimento.

La Cassazione, con una decisione di profondo significato giuridico, ha affermato che, in caso di mancata convalida, la liberazione del richiedente è immediata, escludendo la possibilità di prolungare la detenzione anche per brevi periodi.

Il protrarsi della permanenza, come nel caso specifico, ha determinato una lesione inequivocabile del diritto alla libertà personale, un bene primario protetto dall’ordinamento costituzionale.

La sentenza non si limita a sottolineare la violazione del diritto alla libertà, ma ne individua ben sei articoli della Costituzione violati dalla prassi applicativa del decreto legge.

Questi articoli, che spaziano dalla tutela della dignità umana all’affermazione della libertà personale, all’irrinunciabilità dei diritti inviolabili, delineano un quadro di protezione costituzionale che non può essere eluso da provvedimenti emergenziali.

La Corte, in sostanza, richiama i principi cardine del sistema costituzionale italiano, ribadendo che le procedure di trattenimento, sebbene giustificate da esigenze di sicurezza nazionale, devono essere rigorosamente definite e rispettare i limiti imposti dalla Costituzione.

La decisione della Cassazione assume un’importanza particolare per il dibattito in corso sull’efficacia e sulla legittimità dei CPR.

La sentenza non solo fornisce un importante chiarimento interpretativo della normativa vigente, ma sollecita anche il legislatore a una revisione del quadro normativo, al fine di garantire un equilibrio più efficace tra la gestione dei flussi migratori e il rispetto dei diritti fondamentali.

L’invito rivolto alla Corte Costituzionale ad esaminare la conformità alla Costituzione della disposizione in questione apre la strada a un approfondimento sistematico delle problematiche connesse alla detenzione degli stranieri in attesa di rimpatrio, ponendo al centro la questione della proporzionalità e della necessità di misure alternative alla detenzione, compatibili con i principi costituzionali.

La vicenda segna un momento cruciale nella definizione dei confini tra potere esecutivo e tutela dei diritti individuali, rafforzando il ruolo della magistratura come garante della Costituzione.