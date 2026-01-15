Giulio Regeni: un ricordo, un impegno, una battaglia aperta.

- Advertisement -

Il 15 gennaio 2026, un’ombra si allunga su un compleanno che non potrà mai essere celebrato pienamente.

Sarebbero 38 anni, un traguardo segnato da promesse infrante, sogni spezzati e una giustizia ancora lontana.

Paola Deffendi, la madre di Giulio Regeni, lo ricorda con un messaggio struggente sui social media, un atto d’amore e di resistenza che si ripete, anno dopo anno, nel tentativo di mantenere viva la memoria di un figlio strappato alla vita in circostanze efferate.

L’hashtag #giallogiulio, divenuto simbolo di un caso irrisolto e di una battaglia per la verità, amplifica il grido di dolore e di speranza.

La recente uscita del film “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, diretto da Simone Mainetti, offre un’occasione per riaccendere i riflettori su una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica italiana e internazionale.

Il film, distribuito nelle sale per un limitato periodo (2, 3 e 2 febbraio), non è solo una ricostruzione cinematografica, ma un invito a riflettere su temi cruciali come la libertà di ricerca, i diritti umani e la responsabilità degli Stati.

Il collettivo “Giulio siamo noi” si unisce al cordoglio con un messaggio che evoca valori fondamentali: diritti, dignità e fiducia.

Parole che rappresentano l’essenza di un giovane ricercatore, dedito allo studio e impegnato nella difesa dei diritti dei lavoratori in Egitto.

Immaginate Giulio, oggi, circondato dall’affetto dei suoi cari, libero di perseguire le sue passioni e di contribuire al progresso della conoscenza.

Questa visione, soffocata dalla brutalità di un sequestro e di una morte impunita, alimenta il nostro impegno costante.

Il post del collettivo si accompagna a un suggestivo video, un omaggio che trascende le parole.

I Girasoli di Vincent Van Gogh, con la loro vibrante energia e la loro struggente bellezza, simboleggiano la luce che non deve spegnersi, la speranza che persiste anche nell’oscurità.

La Gymnopédie n. 1 di Erik Satie, con la sua melodia malinconica e contemplativa, crea un’atmosfera di profondo rispetto e di commosso ricordo.

La vicenda di Giulio Regeni non è solo una tragedia personale, ma un monito per l’intera comunità internazionale.

È un caso che solleva interrogativi scomodi sulla tutela dei diritti umani, sulla libertà accademica e sulla necessità di garantire l’impunità dei responsabili di violazioni gravissime.

La battaglia per la verità e per la giustizia per Giulio Regeni continua, alimentata dall’amore di una madre, dalla determinazione di un collettivo e dalla consapevolezza che il silenzio è complice.

Il ricordo di Giulio è un impegno.

Un impegno a non dimenticare, a non arrendersi, a lottare per un mondo più giusto e più libero.