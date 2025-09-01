Il Mago del Cremlino: Potere, Inganno e la Politica del Presente

“Il Mago del Cremlino” di Olivier Assayas non si configura come una biografia convenzionale, né come un’analisi del consolidamento del potere o della peculiare sintesi tra modernità e tradizione che definisce la Russia contemporanea.

Piuttosto, il film si rivela una disamina impietosa del panorama politico odierno, smascherando le nebbie opacizzanti che ne celano i meccanismi.

Assayas ci offre, attraverso la figura di Gennady Korzhevskij, un’immersione in un ambiente dove la verità è malleabile, l’inganno una strategia e la manipolazione un’arte raffinata.

Il film, interpretato magistralmente da Paul Dano, Jude Law e Alicia Vikander, trascende il racconto della scalata di un uomo per diventare una metafora corrosiva della politica del nostro tempo.

Korzhevskij, figura enigmatica e apparentemente innocua, incarna la capacità di influenzare gli eventi senza necessariamente esercitare un potere diretto, agendo come un catalizzatore invisibile, un osservatore acuto e un manipolatore sottile.

Non si tratta di un dittatore che impone la sua volontà con la forza, ma di un tessitore di relazioni, un interprete delle dinamiche sociali capace di orchestrarle a proprio vantaggio, sfruttando le debolezze e le ambizioni altrui.

L’opera di Assayas, presentata in concorso all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, non si limita a denunciare la corruzione o l’autoritarismo, ma sonda una realtà più insidiosa: la banalizzazione dell’inganno, la sua istituzionalizzazione.

La politica, nel film, si rivela un gioco di ombre, dove la sincerità è un’illusione e la fiducia un bene di scambio.

L’abilità del “mago” risiede proprio nella sua capacità di presentarsi come un uomo ordinario, un esperto di marketing in grado di interpretare i desideri del pubblico, mentre dietro questa facciata si cela una strategia complessa di controllo e influenza.

La narrazione si concentra sull’abilità di Korzhevskij di plasmare l’immagine di un politico emergente, sfruttando la sua vulnerabilità e le sue aspirazioni.

Il film esplora quindi la relazione tra immagine pubblica e realtà, mettendo in discussione la possibilità stessa di conoscere la verità dietro le apparenze.

È una riflessione sulla capacità dei media, e in particolare del marketing politico, di creare personaggi e di manipolare l’opinione pubblica.

“Il Mago del Cremlino” non offre risposte facili, ma pone interrogativi scomodi sulla natura del potere e sulle sue implicazioni etiche, invitando lo spettatore a interrogarsi sul ruolo che ognuno di noi gioca in questo gioco di illusioni.

È un’analisi lucida e disincantata del presente, un monito contro la passività e l’ingenuità di fronte a un sistema che si alimenta dell’inganno e della manipolazione.