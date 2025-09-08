La Voce di Hind: Un Grido da Gaza verso gli Oscar

Il percorso verso gli Academy Awards si apre con una promessa intensa per “La voce di Hind Rajab”, l’opera della regista tunisina Kaouther Ben Hania, consacrata a Venezia con il Leone d’argento – Gran Premio della Giuria.

Il film, un toccante memoriale della tragica scomparsa di una bambina di cinque anni a Gaza, durante un attacco e immortalato attraverso le conversazioni con gli operatori della Mezzaluna Rossa, si candida come rappresentante tunisino nella categoria miglior film internazionale.

Al di là della sua intrinseca potenza emotiva, amplificata dall’utilizzo autentico delle registrazioni audio, il film vanta un sostegno notevole: produttori esecutivi di calibro internazionale come Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara e registi del prestigio di Alfonso Cuaron e Jonathan Glazer.

Questo supporto, cruciale per una campagna accademica efficace, si affianca all’esperienza della Ben Hania, già candidata con “L’uomo che vendette la sua pelle”, a testimonianza di una profonda conoscenza delle dinamiche oscarizzanti.

La regista ha espresso il desiderio che questo ampio supporto favorisca la diffusione della voce di Hind, sperando che la sua storia raggiunga un pubblico globale e stimoli una riflessione più ampia.

Il film, infatti, ha già riscosso un notevole successo commerciale, testimoniando un interesse diffuso.

La scelta della giuria di Venezia di premiare il film con il Leone d’argento anziché il Leone d’oro, ha generato un dibattito che il presidente Alexander Payne ha affrontato con circospezione, sottolineando l’inevitabile soggettività dei giudizi e la marginalità degli scarti tra le opere candidate.

Pur assicurando pari apprezzamento per il film di Jim Jarmusch, “Father Mother Sister Brother”, la mancanza del Leone d’oro potrebbe paradossalmente agevolare il percorso del film di Ben Hania all’interno di Hollywood.

In un contesto segnato da tensioni geopolitiche, pressioni commerciali e una crescente sensibilità verso le implicazioni politiche delle opere cinematografiche, l’assenza del Leone d’oro potrebbe stemperare le resistenze di una Hollywood che, in alcuni settori, sembra prediligere un approccio meno provocatorio.

La crescente complessità del panorama cinematografico globale, aggravata da minacce come i dazi e la diminuzione delle produzioni, rende ancora più cruciale un approccio strategico alla promozione di opere che, pur potenti e meritevoli, possono essere percepite come politicamente scomode.

Nonostante l’ovazione e il plauso diffuso, una minoranza di critici solleva interrogativi sulla presunta ingiustizia di un film che, per la sua stessa natura, trae forza dalla drammaticità della sua storia.

Questa dicotomia, tra l’impatto emotivo e il valore cinematrico intrinseco, sarà al centro del dibattito nei prossimi mesi.

La vera sfida, tuttavia, risiede nella capacità della voce di Hind, ancora impressa nelle registrazioni di una bambina che implora aiuto, di infrangere le barriere di Hollywood e di risuonare con la coscienza collettiva.

Sarà il tempo a rivelare se questo grido d’aiuto da Gaza riuscirà a scuotere le fondamenta di una delle industrie culturali più potenti del mondo.