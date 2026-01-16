Delfin smentisce cessione Mps: nessuna trattativa in corso

- Advertisement -

La posizione di Delfin S.

p.

A.

, holding finanziaria e azionista di riferimento di Banca Mps, non ha mai contemplato una cessione della propria partecipazione, frutto principalmente della trasformazione di azioni precedentemente in possesso di Mediobanca.

In risposta a recenti speculazioni e indiscrezioni, il Consiglio di Amministrazione di Delfin ha rilasciato una dichiarazione formale per negare categoricamente l’esistenza di qualsivoglia trattativa, sia con UniCredit che con altri potenziali acquirenti, volta alla vendita, anche parziale, della quota attualmente detenuta, pari al 17,5%.

Questa smentita si inserisce in un contesto di crescente complessità per Banca Mps, afflitta da una storia di instabilità finanziaria e da una governance intricata.

La presenza di Delfin, e la sua posizione strategica nell’azionariato, rappresentano un elemento cruciale per il futuro della banca senese, soprattutto in un’epoca di consolidamento del settore bancario e di pressioni normative sempre più stringenti.

La decisione di Delfin, e la sua reiterata affermazione di voler rimanere azionista di Mps, suggeriscono una visione a lungo termine e una volontà di supportare il percorso di risanamento della banca.

Tuttavia, l’evoluzione della situazione finanziaria di Mps, unitamente alle dinamiche del mercato e alle strategie degli altri principali stakeholder, potrebbero in futuro portare a ripensamenti.

È importante sottolineare che la partecipazione di Delfin in Mps non è semplicemente un investimento finanziario, ma un elemento chiave per la stabilità del sistema bancario italiano.

La sua presenza contribuisce a mitigare i rischi sistemici e a garantire la continuità delle operazioni bancarie, soprattutto in un’area geografica come la Toscana, dove Mps svolge un ruolo di primaria importanza per l’economia locale.

L’azionista di riferimento, Delfin, si trova ora a dover gestire un delicato equilibrio tra la necessità di tutelare i propri interessi economici e la responsabilità di contribuire alla stabilità di un’istituzione bancaria di rilevanza strategica per il Paese.

La smentita rilasciata dal CdA è quindi un segnale forte di continuità, ma non esclude la possibilità di future, complesse valutazioni in un contesto economico e finanziario in continua evoluzione.

La trasparenza e la comunicazione proattiva, in questo frangente, rappresentano strumenti fondamentali per gestire le aspettative del mercato e garantire la fiducia degli investitori.