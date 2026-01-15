Banca Mps e Grana Padano: un’alleanza da 500 milioni

Banca Monte dei Paschi di Siena e il Consorzio di Tutela del Grana Padano siglano una partnership strategica, un’alleanza volta a sostenere in maniera proattiva e mirata il tessuto produttivo della filiera casearia del Grana Padano Denominazione di Origine Protetta.

L’iniziativa trascende la semplice erogazione di credito, configurandosi come un ecosistema di supporto integrato per le aziende associate, con l’ambizione di catalizzare investimenti mirati, promuovere l’innovazione tecnologica e gestionale e consolidare la competitività di un settore cruciale per l’economia italiana.

Al cuore dell’accordo risiede un impegno finanziario significativo: un plafond creditizio di 500 milioni di euro, disponibile fino al 31 dicembre 2027, destinato a finanziare le esigenze di liquidità e di sviluppo delle imprese della filiera.

Questo finanziamento non rappresenta un mero contributo, ma un motore per l’evoluzione strutturale delle aziende, consentendo loro di affrontare le sfide del mercato globale e di cogliere le opportunità derivanti dalla crescente domanda di prodotti agroalimentari di alta qualità.

La partnership si articola in un percorso strutturato di attività che vanno oltre il semplice accesso al credito.

Prevede infatti un potenziamento della consulenza specialistica, con l’obiettivo di fornire alle aziende strumenti e competenze per ottimizzare i processi produttivi, migliorare l’efficienza energetica e adottare pratiche sostenibili.

Parallelamente, si pone particolare attenzione allo sviluppo della cultura finanziaria, con iniziative di formazione e sensibilizzazione mirate a migliorare la capacità di gestione delle risorse finanziarie e a promuovere una governance aziendale responsabile.

Dimitri Bianchini, Chief Commercial Officer imprese e private di Mps, sottolinea l’orgoglio di collaborare con un Consorzio impegnato nella salvaguardia di un’eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale.

Questo accordo testimonia l’impegno di Banca Mps nel sostenere il Made in Italy e nel contribuire alla crescita del settore agroalimentare.

Renato Zaghini, Presidente del Consorzio Tutela Grana Padano, evidenzia come questa collaborazione rafforzi un legame storico con Banca Mps, un istituto di credito che ha sempre svolto un ruolo di riferimento per le aziende della filiera.

Il finanziamento, unitamente alla consulenza e alla formazione offerte, si configura come un tassello fondamentale per lo sviluppo di ogni singolo caseificio, consentendo investimenti mirati in innovazione, digitalizzazione e competitività, in linea con le strategie e gli obiettivi di ogni azienda.

L’accordo rappresenta un investimento nel futuro del Grana Padano, un prodotto simbolo della tradizione e della qualità italiana, un vero patrimonio da tutelare e promuovere con passione e determinazione.