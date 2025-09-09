Investire nell’istruzione: l’Italia sotto la media OCSE.

L’impegno finanziario dell’Italia nel sistema educativo, che abbraccia dalla scuola primaria fino all’istruzione universitaria, si attesta a una quota del 3,9% del Prodotto Interno Lordo.

Questa percentuale, sebbene significativa, si posiziona al di sotto della media dei paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che registra un investimento medio del 4,7%.

Questo gap, apparentemente modesto, cela implicazioni complesse relative alla competitività del sistema educativo italiano, alla sua capacità di attrarre talenti e alla sua contribuzione alla crescita economica nazionale.

Un elemento cruciale da considerare è la politica delle tasse universitarie a livello internazionale.

Mentre alcuni paesi, al fine di bilanciare i costi dell’istruzione superiore e incentivare la mobilità internazionale, applicano tariffe differenziate per gli studenti stranieri, in particolare per i programmi di laurea magistrale in istituzioni pubbliche, l’Italia, in questo contesto, adotta un approccio peculiare.

Il nostro sistema non prevede esenzioni o riduzioni delle tasse per gli studenti provenienti da nazioni non appartenenti all’Unione Europea, mantenendo una parità di trattamento tra studenti italiani e stranieri per quanto concerne le tasse di iscrizione a livello di laurea magistrale.

Questa scelta, che può essere interpretata come un segno di accoglienza e di promozione della diversità culturale, ha tuttavia conseguenze potenzialmente rilevanti.

In primis, limita la capacità di generare risorse aggiuntive che potrebbero essere reinvestite nel miglioramento della qualità dell’istruzione superiore, come l’ammodernamento delle infrastrutture, il finanziamento della ricerca scientifica e il sostegno a programmi di borsealizzazione.

In secondo luogo, potrebbe rendere l’istruzione italiana meno competitiva sul mercato internazionale, scoraggiando studenti stranieri ad alto potenziale economico che potrebbero essere attratti da paesi con politiche più agevolate o con un sistema di borsealizzazione più sviluppato.

L’assenza di tariffe differenziate per gli studenti stranieri, pur riflettendo una politica di inclusione, solleva interrogativi sulla sostenibilità finanziaria del sistema educativo italiano nel lungo periodo e sulla sua capacità di rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione.

Una revisione accurata di questa politica, tenendo conto delle esperienze di altri paesi e valutando attentamente i costi e i benefici di diverse opzioni, potrebbe contribuire a rafforzare il sistema educativo italiano e a massimizzare il suo impatto sulla società e sull’economia nazionale.

È fondamentale, in ultima analisi, trovare un equilibrio tra l’impegno a garantire l’accesso all’istruzione a tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, e la necessità di assicurare la sostenibilità finanziaria e la competitività del sistema educativo nel contesto globale.