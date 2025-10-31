Mese dell’Educazione Finanziaria 2025: Crescita e Consapevolezza Economica

## Novembre 2025: Un Mese per la Cultura Finanziaria – Rafforzare la Competenza Economica a 360°Il Ministero dell’Economia e delle Finanze lancia ufficialmente l’ottava edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria,” un’iniziativa nazionale di cruciale importanza che si svilupperà in tutto il territorio italiano dal 1° al 30 novembre 2025.

Questa edizione si presenta come un’opportunità imperdibile per cittadini di ogni età e background, offrendo un ampio ventaglio di eventi gratuiti, sia in modalità fisica che virtuale.

Lungi dall’essere una semplice campagna informativa, il “Mese dell’Educazione Finanziaria” si configura come un vero e proprio percorso di empowerment economico.

Il focus non è limitato alla mera gestione del denaro, ma si estende alla comprensione dei meccanismi finanziari che influenzano la vita quotidiana.

Si tratta di fornire strumenti concreti per navigare con consapevolezza un panorama economico in continua evoluzione, sempre più complesso e spesso percepito come opaco.

I temi affrontati spazieranno dall’alfabetizzazione finanziaria di base – comprensione di budget, risparmio, debito e interesse – a concetti più avanzati come la pianificazione pensionistica, la gestione del rischio, gli investimenti (con particolare attenzione ai principi di diversificazione e sostenibilità), e le nuove forme di finanziamento digitale (crowdfunding, lending, criptovalute), analizzandone i pro e i contro.

Un elemento distintivo di questa edizione sarà l’attenzione dedicata alla vulnerabilità finanziaria e all’inclusione.

Verranno proposti workshop specifici per giovani adulti, famiglie monoparentali, anziani e persone con disabilità, al fine di colmare lacune informative e promuovere una maggiore resilienza economica.

Si intende, inoltre, sensibilizzare sulle truffe finanziarie e sulle tecniche di persuasione manipolativa, fornendo strumenti pratici per riconoscere e evitare situazioni di rischio.

L’iniziativa non si limita a un approccio teorico.

Verranno presentati casi studio reali, simulazioni interattive e strumenti di autovalutazione per rendere l’apprendimento più coinvolgente ed efficace.

Si prevede la collaborazione di banche, assicurazioni, associazioni di consumatori, scuole, università e professionisti del settore finanziario, per offrire una panoramica completa e autorevole.

Il “Mese dell’Educazione Finanziaria” 2025 rappresenta un investimento nel futuro del Paese, contribuendo a formare cittadini più consapevoli, responsabili e capaci di prendere decisioni finanziarie informate, costruendo in definitiva una società più equa e prospera.

Il programma dettagliato degli eventi sarà disponibile a breve sul sito web del Ministero e sui canali social dedicati.