Oro e Gioielli: Crescita e Sfide per l’Eccellenza Italiana

Il panorama italiano dei produttori di metalli preziosi e gioielleria, tradizionalmente un pilastro dell’economia nazionale, ha mostrato una notevole resilienza e dinamismo nel 2024.

L’indagine di Area Studi Mediobanca, focalizzata sui 101 principali attori del settore con un fatturato minimo di 19 milioni di euro, rivela un anno di crescita significativa, consolidando una tendenza positiva iniziata nel 2022.

Il fatturato aggregato dei produttori ha raggiunto gli 8,9 miliardi di euro, un aumento del 6,1% rispetto al 2023 e del 10,1% rispetto all’anno precedente.

Questa performance sottolinea la capacità del settore di navigare le sfide economiche globali, sostenuta da una domanda costante sia interna che internazionale.

L’occupazione ha subito un’espansione parallela, con quasi 17.100 dipendenti impiegati, evidenziando un aumento del 12,5% rispetto al 2022 e riflettendo la necessità di manodopera specializzata per soddisfare la crescente domanda.

Un elemento cruciale per comprendere la struttura del settore è l’influenza dei gruppi internazionali.

Ben 12 imprese, prevalentemente di matrice multinazionale, generano un fatturato complessivo di quasi 2,4 miliardi di euro, che rappresenta una quota consistente del 26,7% delle vendite totali.

La loro potenza finanziaria si manifesta in ricavi medi di 199 milioni di euro, più del doppio rispetto alle aziende a capitale interamente italiano, che registrano una media di 73,6 milioni.

Questa disparità sottolinea la crescente competizione e la necessità per le imprese italiane di innovare e rafforzare la propria competitività.

Le proiezioni per il 2025 delineano un futuro positivo, con un incremento previsto dei ricavi del 5,8%.

Questo segnale di ottimismo suggerisce che il settore continuerà a crescere, trainato da fattori quali l’evoluzione dei gusti dei consumatori, l’aumento della domanda di gioielli come investimento sicuro e la capacità di adattamento alle nuove tecnologie e canali di distribuzione.

Tuttavia, è importante considerare anche le sfide che il settore dovrà affrontare.

L’aumento dei costi delle materie prime, le fluttuazioni dei tassi di cambio e la crescente concorrenza globale richiedono una gestione attenta e una strategia lungimirante.

La digitalizzazione, l’e-commerce e la sostenibilità rappresentano opportunità cruciali per il futuro del settore, ma richiedono investimenti e competenze specifiche.

In definitiva, il settore orafo-argentiero gioielliero italiano si presenta come un comparto dinamico e strategico, capace di generare valore economico e occupazionale, ma che necessita di continuare a evolversi per mantenere la propria posizione di leadership nel mercato globale.