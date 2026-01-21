Trenord, record nel 2025: 205 milioni di passeggeri e crescita del 3%

Nel 2025, Trenord ha consolidato il suo ruolo di pilastro del trasporto ferroviario regionale in Lombardia, raggiungendo un volume di 780.000 corse, un incremento del 3% rispetto all’anno precedente e servendo 205 milioni di passeggeri.

- PUBBLICITA -

Questo dato posiziona l’azienda come fornitore chiave, gestendo quasi un quarto dell’intera offerta ferroviaria regionale italiana e fungendo da anello cruciale per i collegamenti che gravitano attorno a Milano, con 590.000 treni che hanno avuto origine o destinazione nella città.

L’analisi dei dati operativi rivela un miglioramento significativo dell’efficienza: l’83,8% dei treni è giunto a destinazione puntuale, un risultato notevole che rappresenta un aumento di quasi quattro punti percentuali rispetto al 2024.

L’incidenza delle corse non effettuate, quantificata in solo l’1,3% del totale programmato (circa 800.000 corse), corrisponde a una media di 29 corse giornaliere, un dato che si è leggermente intensificato a partire da metà dicembre, parallelamente all’aumento dell’offerta a 2.400 treni.

A questo dato si aggiungono 9.500 corse sospese a causa di scioperi, un fattore che ha temporaneamente impattato sulla regolarità del servizio, evidenziando la complessità della gestione di un sistema di trasporto di questa portata.

La visione strategica di Trenord include un’attenzione prioritaria al potenziamento infrastrutturale.

Nel 2025, sono stati attivati 207 cantieri sui binari regionali, un incremento del 23% rispetto all’anno precedente.

Questi interventi mirano a modernizzare la rete, aumentare la capacità e migliorare l’affidabilità del servizio, con un impatto diretto sulla customer experience e sulla sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

Si tratta di investimenti complessi, che richiedono un’attenta pianificazione e coordinamento per minimizzare le interruzioni del servizio durante l’esecuzione dei lavori.

La ripresa della mobilità post-pandemia si conferma con un aumento costante delle frequentazioni sui treni lombardi.

Le linee suburbane, in particolare, hanno registrato una crescita significativa, con 384.000 passeggeri nei giorni feriali, un incremento dell’8%.

Questa tendenza riflette la crescente preferenza per il trasporto pubblico come alternativa all’auto privata, soprattutto per i pendolari che si recano quotidianamente nei centri urbani.

Le linee Regio Express e Regionali hanno visto un aumento del 2%, portando il numero di viaggiatori giornalieri a 378.000.

Il weekend ha superato le aspettative, registrando un picco di frequentazioni superiore del 30% rispetto ai livelli pre-Covid.

Il sabato ha accolto 505.000 passeggeri, con un aumento del 5% rispetto al 2024, mentre i festivi hanno visto la presenza di 384.000 viaggiatori, un incremento del 9%.

Questi dati sottolineano l’importanza del trasporto ferroviario per il turismo e il tempo libero, evidenziando la capacità del sistema di intercettare flussi di persone in movimento anche durante i periodi di picco.

L’analisi approfondita di questi dati permette a Trenord di ottimizzare l’offerta, migliorando la programmazione e l’allocazione delle risorse per rispondere al meglio alle esigenze dei viaggiatori.