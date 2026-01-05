Petrolio Venezuela: produzione in calo, incognite sul futuro.

- Advertisement -

La produzione petrolifera venezuelana, un tempo pilastro dell’economia globale, si trova oggi in una fase di profonda transizione, caratterizzata da un declino significativo rispetto ai livelli pre-2000.

Le stime più recenti, provenienti da istituzioni finanziarie come Gamma Capital Markets, indicano una produzione giornaliera compresa tra i 900.000 e 1 milione di barili, un dato distante dai quasi 3,5 milioni di barili di metà anni 2000.

Questa riduzione è aggravata da una combinazione di fattori, tra cui la saturazione delle infrastrutture di stoccaggio, interruzioni nelle catene di distribuzione e l’impatto continuo delle sanzioni internazionali, sebbene la loro applicazione formale possa essere oggetto di revisione.

Goldman Sachs prevede una stabilizzazione della produzione attorno ai 900.000 barili giornalieri fino al 2026, mentre uno scenario a lungo termine, fissato al 2030, contempla un potenziale ritorno a una produzione di 2 milioni di barili, con implicazioni ribassiste per il benchmark Brent, stimando una diminuzione di circa 4 dollari al barile rispetto alle proiezioni correnti.

Questo scenario, legato a un possibile intervento statunitense e a una conseguente ripresa produttiva, solleva interrogativi sull’evoluzione futura del mercato petrolifero globale.

L’intervento americano in Venezuela, inteso a modificare il panorama politico del paese, ha suscitato inizialmente reazioni di cauto ottimismo sui mercati finanziari, alimentate dalla speranza di un riallineamento strategico verso l’influenza statunitense.

Tuttavia, le implicazioni pratiche per il mercato petrolifero sono più complesse.

Un’interruzione improvvisa nella produzione venezuelana sarebbe facilmente compensabile da aumenti della produzione in altre regioni, come sottolinea Neil Shearing di Capital Economics, suggerendo una certa flessibilità nell’equilibrio dell’offerta globale.

Le proiezioni indicano una tendenza alla diminuzione dei prezzi, con una potenziale discesa verso i 50 dollari al barile nel prossimo anno, in virtù della crescente offerta globale.

Nonostante le oscillazioni iniziali, i prezzi del petrolio si sono stabilizzati, con il future a New York che si attesta leggermente sopra i 57 dollari al barile e il Brent a 60,7 dollari.

Il Venezuela detiene riserve petrolifere significative, rappresentando circa il 17% delle riserve accertate a livello mondiale.

Tuttavia, la sua capacità di sfruttare queste risorse ha subito un declino notevole negli ultimi anni, riducendo la sua quota di mercato a meno dell’1% dell’offerta globale.

L’attuale livello di produzione, inferiore a 1 milione di barili giornalieri, con circa la metà destinata all’esportazione, contribuisce a una situazione di surplus offerto, prefigurata dagli analisti già per il 2026.

Questa dinamica spiega, in parte, la recente pressione al ribasso sui prezzi, accentuata dalla prospettiva di un futuro incremento dell’offerta venezuelana.

L’incertezza geopolitica, la stabilità delle infrastrutture e l’efficacia delle politiche energetiche implementate saranno fattori cruciali per determinare l’evoluzione di questo scenario complesso.