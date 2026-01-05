Tassazione Globale: L’OCSE e il G20 Ridefiniscono le Regole del Gioco

- Advertisement -

Nel panorama economico globale, segnato da una crescente digitalizzazione e interconnessione, un’iniziativa ambiziosa e coordinata si sta delineando sotto l’egida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e del Gruppo dei Venti (G20).

Più di 145 nazioni e giurisdizioni, dimostrando un impegno senza precedenti verso la cooperazione fiscale internazionale, hanno raggiunto un consenso fondamentale che definisce le linee guida per l’implementazione di un sistema di tassazione globale minimo, progettato per contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).

Questo accordo rappresenta una risposta strutturale alle sfide poste dalla crescente sofisticazione delle strategie di pianificazione fiscale transnazionale, spesso sfruttate da multinazionali per eludere o minimizzare il pagamento delle imposte nei paesi di origine dei profitti.

L’era digitale ha amplificato queste problematiche, consentendo alle aziende di operare e generare ricavi in giurisdizioni con aliquote fiscali vantaggiose, spesso indipendentemente dalla presenza fisica o dall’attività economica effettiva.

Il pacchetto concordato non si limita a stabilire un’aliquota minima globale di imposta (attualmente fissata al 15%), ma definisce anche i meccanismi per la sua applicazione.

Si articola in due “Pilastri”:* Pilastro Uno: Riguarda la riallocazione dei diritti di imposizione, mirata a garantire che una quota maggiore degli utili delle più grandi e redditizie multinazionali (in particolare quelle con profitti superiori a 20 miliardi di euro e un margine di profitto superiore al 10%) sia tassata nei paesi in cui operano e dove i beni e i servizi sono consumati, indipendentemente dalla presenza fisica dell’azienda.

Questo implica una revisione dei tradizionali concetti di “residenza fiscale” e “fonte del reddito”.

* Pilastro Due: Mira a garantire l’applicazione dell’aliquota minima del 15% su tutti i profitti delle multinazionali, attraverso un sistema di “imposta complementare” (“top-up tax”).

Se un paese applica un’aliquota inferiore al 15%, un’altra giurisdizione (spesso il paese di residenza della multinazionale) può richiedere il pagamento di un’imposta supplementare per colmare il divario.

L’implementazione di questo quadro fiscale globale introduce complessità significative, richiedendo un’armonizzazione delle legislazioni nazionali e una cooperazione continua tra le autorità fiscali.

Supera la semplice imposizione di un’aliquota minima, introducendo principi innovativi di tassazione che riflettono la realtà di un’economia sempre più globalizzata e digitalizzata.

Si tratta di un tentativo di creare un sistema fiscale più equo, efficiente e sostenibile, volto a garantire che le multinazionali contribuiscano in modo adeguato alla prosperità dei paesi in cui operano.

Il successo di questa iniziativa dipenderà dalla sua applicazione uniforme e dalla capacità di adattarsi alle future evoluzioni del panorama economico internazionale.