Aicher trionfa a Tarvisio, Goggia guida la classifica generale.

lunedì 19 Gennaio 2026
trento cronaca

Crisi Sanitaria Trentina: Collasso Informatico e Richiesta di Cambiamento

Redazione Aosta -
La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si intensifica, alimentata da un collasso informatico che ne ha compromesso l’efficienza e, soprattutto,...

Sarca inquinato: allarme ambientale nella Val Rendena

Un allarme urgente si leva dalla Val Rendena, dove l'associazione Bearsandothers ha diffuso immagini impattanti che documentano un persistente e grave inquinamento ambientale. Le...
Trento Cronaca

Strigno: Arrestato marocchino per la morte di un pensionato.

La comunità di Strigno, in Trentino, è scossa da un evento tragico che ha portato all'arresto di Khalid Mamdouh, cittadino marocchino di 41 anni, sospettato di essere responsabile della morte di Mauro Sbetta, un pensionato di 68 anni. La...
Trento Cronaca

Crisi Sanitaria Trentina: Collasso Informatico e Richiesta di Cambiamento

La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si intensifica, alimentata da un collasso informatico che ne ha compromesso l’efficienza e, soprattutto, la credibilità. Mentre l'assessore provinciale alla Sanità, Mario Tonina, si trova in una fase di valutazione ponderata...
Trento Politica

Formazione strategica per gli eletti di Fratelli d’Italia in Trentino Alto Adige

0
Il Trentino Alto Adige è stato teatro di un'iniziativa formativa strategica, promossa dal Dipartimento Formazione Regionale di Fratelli d'Italia, con l'obiettivo di rafforzare le competenze...
Sanità Trentino: Sistema al collasso, polemiche e richieste di cambio

Redazione Aosta -
La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si acuisce, manifestandosi in un intreccio complesso di inefficienze gestionali, guasti tecnologici e crescenti...

Bolzano: Approvata mozione contro l’antisemitismo e sostegno alla comunità ebraica.

Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente approvato un pacchetto di misure che riflettono un impegno concreto verso la salvaguardia dei valori democratici, la...
Trento Sport

Aicher trionfa a Tarvisio, Goggia guida la classifica generale.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Tarvisio ha salutato un Supergigante di Coppa del Mondo dominato dalla giovane tedesca Emma Aicher, 23 anni e incarnazione della versatilità alpina, capace di imporsi in 1:14.04.

La sua vittoria, la quarta stagionale, consolida un percorso in ascesa, confermando il suo potenziale polivalente e la capacità di adattamento a diverse condizioni di neve e piste.

Il podio è stato completato dalla leggendaria statunitense Lindsey Vonn (1:14.31), testimonianza della sua longevità e costanza ai vertici, e dalla ceca Ester Ledecka (1:14.98), interprete di uno stile unico e imprevedibile che la rende una competitrice di tutto rispetto.

L’azzurra Sofia Goggia, pur consapevole delle proprie eccellenze, ha concluso sesta in 1:15.15.
La pista, tecnicamente accessibile, ha richiesto una guida fluida e una capacità di “far scorrere” gli sci, elementi in cui la Goggia, con il suo approccio più aggressivo, ha faticato a esprimersi al meglio.

Nonostante ciò, l’atleta bergamasca ha espresso soddisfazione per una prova considerata “solida”, un segnale di resilienza e ricerca di miglioramento.

La performance italiana vede anche Laura Pirovano decima (1:15.30), Roberta Melesi undicesima (1:15.34) ed Elena Curtoni sedicesima (1:15.67).
La speranza del pubblico italiano è stata infranta dalla fuori pista di Nicol Delago, vincitrice della discesa di sabato, che aveva mostrato il miglior tempo al primo intermedio, e dall’inaspettata caduta, fortunatamente senza gravi conseguenze, della neozelandese Alice Robinson, che perde la leadership nella classifica di Supergigante.

Grazie a questo risultato, Sofia Goggia si assume la guida della classifica generale di Supergigante con 200 punti, talliata da Lindsey Vonn con 190.

La competizione si infiamma, preludendo a sfide avvincenti nelle prossime tappe.
La Coppa del Mondo si sposta ora in Alto Adige, a Plan de Corones, per il gigante, un appuntamento cruciale per le ambizioni olimpiche delle atlete.
Federica Brignone è attesa al via, e la Erta, pista ripida e impegnativa, rappresenterà per lei un banco di prova significativo.

La sua partecipazione sarà osservata con particolare attenzione, in quanto le permetterà di valutare le sue condizioni e affinare la preparazione in vista dei prossimi eventi, e lei stessa prenderà una decisione sul da farsi dopo aver scialato sulla pista preparata.

La sfida è aperta, e l’atmosfera palpita di aspettative e di tensione sportiva.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

