Aicher trionfa a Tarvisio, Goggia guida la classifica generale.

Tarvisio ha salutato un Supergigante di Coppa del Mondo dominato dalla giovane tedesca Emma Aicher, 23 anni e incarnazione della versatilità alpina, capace di imporsi in 1:14.04.

La sua vittoria, la quarta stagionale, consolida un percorso in ascesa, confermando il suo potenziale polivalente e la capacità di adattamento a diverse condizioni di neve e piste.

Il podio è stato completato dalla leggendaria statunitense Lindsey Vonn (1:14.31), testimonianza della sua longevità e costanza ai vertici, e dalla ceca Ester Ledecka (1:14.98), interprete di uno stile unico e imprevedibile che la rende una competitrice di tutto rispetto.

L’azzurra Sofia Goggia, pur consapevole delle proprie eccellenze, ha concluso sesta in 1:15.15.

La pista, tecnicamente accessibile, ha richiesto una guida fluida e una capacità di “far scorrere” gli sci, elementi in cui la Goggia, con il suo approccio più aggressivo, ha faticato a esprimersi al meglio.

Nonostante ciò, l’atleta bergamasca ha espresso soddisfazione per una prova considerata “solida”, un segnale di resilienza e ricerca di miglioramento.

La performance italiana vede anche Laura Pirovano decima (1:15.30), Roberta Melesi undicesima (1:15.34) ed Elena Curtoni sedicesima (1:15.67).

La speranza del pubblico italiano è stata infranta dalla fuori pista di Nicol Delago, vincitrice della discesa di sabato, che aveva mostrato il miglior tempo al primo intermedio, e dall’inaspettata caduta, fortunatamente senza gravi conseguenze, della neozelandese Alice Robinson, che perde la leadership nella classifica di Supergigante.

Grazie a questo risultato, Sofia Goggia si assume la guida della classifica generale di Supergigante con 200 punti, talliata da Lindsey Vonn con 190.

La competizione si infiamma, preludendo a sfide avvincenti nelle prossime tappe.

La Coppa del Mondo si sposta ora in Alto Adige, a Plan de Corones, per il gigante, un appuntamento cruciale per le ambizioni olimpiche delle atlete.

Federica Brignone è attesa al via, e la Erta, pista ripida e impegnativa, rappresenterà per lei un banco di prova significativo.

La sua partecipazione sarà osservata con particolare attenzione, in quanto le permetterà di valutare le sue condizioni e affinare la preparazione in vista dei prossimi eventi, e lei stessa prenderà una decisione sul da farsi dopo aver scialato sulla pista preparata.

La sfida è aperta, e l’atmosfera palpita di aspettative e di tensione sportiva.