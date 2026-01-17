Scorza si dimette: crisi e ombre sul Garante Privacy

- Advertisement -

Un’onda di incertezza e preoccupazione si abbatte sull’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, un’istituzione pilastro nella tutela dei diritti digitali dei cittadini italiani.

La vicenda, già di per sé grave, si complica con le dimissioni irrevocabili del consigliere Guido Scorza, un gesto che frantuma il muro di omogeneità precedentemente eretto dal Collegio in risposta alle inchieste in corso.

Le indagini, condotte dalla Procura di Roma, coinvolgono diversi membri del Garante per accuse di corruzione e peculato, contestazioni che minano la credibilità e l’imparzialità dell’organismo.

Scorza, con una dichiarazione pubblica e commovente diffusa attraverso i canali social, ha annunciato la sua decisione, definendola “la scelta più dolorosa” della sua esistenza.

L’esponente, pur ribadendo la propria innocenza rispetto alle accuse formulate, ha evidenziato una riflessione di profonda portata: l’importanza, per un’autorità come il Garante, di possedere non solo un’autorevolezza effettiva, fondata sulla legalità e l’imparzialità delle azioni, ma anche un’autorevolezza percepita dalla collettività.

Questa, infatti, è essenziale per garantire la fiducia dei cittadini e l’efficacia delle misure di controllo adottate.

Le dimissioni di Scorza rappresentano un punto di svolta.

Esse aprono un vaso di Pandora di interrogativi sulla governance interna del Garante, sui meccanismi di controllo e sulla capacità dell’istituzione di operare in piena autonomia, al riparo da influenze esterne.

La vicenda solleva, inoltre, questioni fondamentali relative al ruolo del Garante nella società contemporanea.

L’autorità è chiamata a bilanciare la tutela della privacy con le esigenze di trasparenza e innovazione, un compito sempre più complesso in un’era dominata dalla raccolta e dall’elaborazione massiccia di dati personali.

La credibilità del Garante, e la sua capacità di svolgere efficacemente il proprio mandato, dipendono ora dalla chiarezza e dalla tempestività con cui la Procura farà luce sulle accuse, e dalla capacità del Collegio di ricostruire un fronte compatto, basato su principi di legalità, trasparenza e responsabilità.

La partenza di Scorza, seppur motivata da una scrupolosa riflessione di carattere morale, lascia un vuoto e apre una fase delicata per l’intera istituzione, che dovrà dimostrare di poter superare questa crisi e riconquistare la fiducia dei cittadini.