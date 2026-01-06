Viareggio, intossicazione da monossido: uomo grave, soccorso e terapia iperbarica

Un episodio grave e potenzialmente fatale ha coinvolto un uomo di 45 anni, originario del Ghana e residente a Viareggio, innescando una complessa operazione di soccorso che ha messo in luce i pericoli insidiosi dell’intossicazione da monossido di carbonio.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, attorno alle 6:20, quando i soccorritori del 118 sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, trovandolo in uno stato confusionale e apparentemente disorientato.

La rapida valutazione clinica ha suggerito un’intossicazione da monossido, una sostanza inodore e incolore che agisce interferendo con il trasporto dell’ossigeno nel sangue, compromettendo gravemente le funzioni vitali.

L’uomo è stato immediatamente trasportato in codice giallo, una priorità che segnala una condizione potenzialmente seria ma non immediatamente fatale, al pronto soccorso dell’ospedale Versilia.

La gravità della situazione ha richiesto un intervento specialistico: il paziente è stato trasferito all’ospedale Cisanello di Pisa per un trattamento in camera iperbarica.

Questa procedura, fondamentale in casi di intossicazione da monossido, consiste nell’esposizione a una pressione elevata di ossigeno, che favorisce il rilascio del gas tossico dai tessuti e ne accelera l’eliminazione dall’organismo.

Dopo il trattamento iperbarico, l’uomo è stato riaccompagnato all’ospedale Versilia, dove, seppur critico, è stato stabilizzato e ricoverato in terapia subintensiva del pronto soccorso, sotto stretto monitoraggio medico.

Le indagini per accertare le cause dell’intossicazione hanno coinvolto diverse forze dell’ordine: i vigili del fuoco, la polizia e il personale del 118 si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, ma non hanno rilevato tracce di monossido nell’aria.

L’attenzione si è poi spostata sul luogo di lavoro dell’uomo, un panificio a Camaiore, dove sono state effettuate ulteriori verifiche.

La situazione ha comportato anche la valutazione medica di quattro coinquilini dell’uomo, che sono stati visitati al pronto soccorso del Versilia.

Due di loro hanno mostrato livelli di monossido di carbonio superiori ai valori normali, sebbene non rappresentassero un pericolo immediato per la loro salute.

Questi individui sono stati sottoposti a terapia ossigenata direttamente in pronto soccorso e dimessi poco dopo.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza degli ambienti domestici e lavorativi, sottolineando la necessità di una maggiore sensibilizzazione riguardo ai rischi legati al monossido di carbonio e all’importanza di effettuare controlli periodici degli impianti di combustione, come caldaie e stufe, per prevenire fughe di gas.

La complessità dell’evento, che ha coinvolto diverse strutture sanitarie e forze dell’ordine, evidenzia la capacità di risposta del sistema sanitario locale e la sua prontezza ad affrontare emergenze complesse, ma anche la necessità di un impegno continuo per la prevenzione di tali incidenti.